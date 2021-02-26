Судно "Адмирал Невельской" отправилось на Сахалин

Построенный питерскими корабелами "Адмирал Невельской" сегодня отправился к сахалинским берегам по югу - через Суэцкий канал.

Это новейшее грузопассажирское судно - первое из двух, возведенных под Санкт-Петербургом специально для островного региона.

"Планируем встречать судно в апреле. А уже в мае оно начнет курсировать между Сахалином и Курилами. Для жителей островов - это долгожданное событие. Курильчане смогут с комфортом путешествовать по области. Впереди сезон летних отпусков, поэтому надежное сообщение не только по воздуху, но и по морю приобретает особую актуальность", - цитирует пресс-служба правительства Сахалинской области губернатора Валерия Лимаренко.

"Адмирал Невельской" будет ходить по маршруту: Корсаков - Кунашир - Шикотан - Итуруп - Корсаков два раза в неделю. Сегодня на линии работает единственный "Игорь Фархутдинов" 1990-х годов постройки.

Строительство судов "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов" велось на Невском судостроительно-судоремонтном заводе с 2018 года. Второе планируют возвести в апреле, после ходовых испытаний оно тоже отправится на Сахалин.

Новые суда имеют повышенный ледовый класс и приспособлены к длительной автономной работе. Каждый из них сможет перевозить до 146 пассажиров, а также груз и автомобили. Предусмотрены одно-, двух- и четырехместные каюты для семей с детьми. Также есть каюты, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"С выходом обоих судов на курильский маршрут появятся возможности значительно увеличить провозную способность. Будут перспективы также для роста грузооборота, что немаловажно для экономического развития Курильских районов", - отмечают в пресс-службе.