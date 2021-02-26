В Амурской области возле села появилась тигрица

В Мазановском районе Амурской области молодая тигрица облюбовала под свои владения окрестности села Бичура.

"Она пришла к нам из Еврейской автономной области. Зверь ведет себя мирно, до этого она месяц прожила в Завитинском районе. Наши специалисты за ней наблюдают,- рассказал корреспонденту "РГ" заместитель начальника управления по охране животного мира правительства региона Иван Болотских.

Охотоведы просят жителей Бичуры проявлять спокойствие, не отпускать скот на самовыпас на пастбища, которые располагаются рядом с лесом. В случае обнаружения тигриных следов не нужно идти по следу - хищник может это расценить как преследование. Всего в Бичуре проживает 134 человека.

Тем временем, в мессенжерах и социальных сетях появилось много фейковых сообщений о том, что чуть ли не в каждом районе Приамурья гуляет много тигров.