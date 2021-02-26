Нижегородцам разрешили вернуться в дом, пострадавший от взрыва газа

Жителям пяти из шести подъездов дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, пострадавшего от взрыва, разрешили вернуться в свои квартиры. Как сообщил первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин на встрече с жителями, состоявшейся по итогам заседания комиссии по ЧС в городской администрации, группы по несколько человек будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

- По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали, - сказал он.

Вернуться могут жильцы пяти подъездов. Тем же, кому негде переночевать, на ближайшие сутки предлагают заселиться в отель, где им будет предоставлено трехразовое питание.

По словам первого заместителя главы города, в доме работает водоснабжение и отопление, а электричество не подключат до следующего заседания штаба. "Всех тех, кто сочтёт своё проживание в доме невозможным, мы также будем размещать в гостинице", - подчеркнул Дмитрий Сивохин.

Напомним, по сообщению регионального МЧС, всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе шестеро детей. Работа оперативных служб продолжается.