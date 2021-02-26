Один человек пострадал при взрыве в кафе в Нижнем Новгороде

Один человек получил ранения при взрыве в кафе в Нижнем Новгороде. Еще двое могут быть под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, взрыв бытового газа произошел этим утром на первом этаже 12-этажного дома на Мещерском бульваре. После этого в помещении кафе на площади в 30 квадратных метров начался пожар, есть обрушения. На место выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области. В доме началась эвакуация, пункт временного размещения развернули на базе школы №41.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России - "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону, пострадавшая - девушка. Сейчас ей оказывают помощь медики.

- В настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания. По окончании их работы следователи СК приступят к детальному осмотру места происшествия, - говорится в сообщении СК.