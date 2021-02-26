"Похищение" человека в Орске оказалось задержанием подозреваемого

УМВД Оренбургской области прокомментировало историю о "похищении мужчины неизвестными".

Информация появилась в одном из местных Telegram-каналов. Женщина сообщила о том, что в Орске возле магазина средь бела дня был похищен ее муж. По словам автора публикации, неизвестные люди затащили его в машину с номерами Республики Башкортостан и уехали.

К своей публикации женщина приложила запись с камер видеонаблюдения, сообщив, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы, но ответа не получила.

На обращение отреагировало УМВД Оренбуржья. Как пояснили в ведомстве, мужчина был задержан сотрудниками полиции Башкортостана по подозрению в совершении преступлений.