В этом году в Прикамье появятся еще три модельные библиотеки

Правительство Перского края одобрило обустройство трех новых модельных библиотек в территориях. Решено, что на модернизацию учреждений из регионального бюджета будет направлено 15 миллионов рублей.

На эти средства преобразуют помещения обычных библиотек, увеличат и обновят книжный фонд, оборудуют интерактивные зоны, зоны досуга, а также обеспечат доступ к необходимым онлайн-сервисам.

Цель проекта - создать современное пространство для работы, общения и обучения посетителей. В таких библиотеках будут организованы мастер-классы, игры, кружки и многое другое.

Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, библиотеки в территориях, особенно в удаленных, играют особую роль в жизни людей. Они являются одновременно и образовательной площадкой, и культурным центром, и местом для встреч и общения. Поэтому, по словам главы Прикамья, развитие библиотечного движения в регионе - значимое направление.

- Появление библиотечных центров нового поколения в муниципалитетах позволяет устранить территориальное неравенство, создать условия для образования и отдыха наших земляков, проживающих не в краевой столице, - отметил Дмитрий Махонин.

Объекты для создания новых современных библиотечных центров были выбраны в результате конкурсного отбора. По данным регионального министерства культуры, всего на конкурс поступило 11 заявок. Экспертная комиссия выбрала центральные детские библиотеки в Губахе, Чайковском и Чердыни. Все они в рамках региональной составляющей национального проекта "Культура" получат по пять миллионов рублей на уникальный дизайн и высокотехнологичное оборудование.

В Губахе в модельную будет преобразована Центральная библиотека по улице Дегтярева, 9. В соответствии с принципами зонирования и идеей библиотеки как центра сохранения и развития традиций детского чтения, интеллектуального досуга и креативного пространства, здесь появятся семь функциональных зон, среди которых: арт-холл с выставочным комплексом, зона творческого развития для читателей с первого по четвертый класс, которая будет удобна для проведения мастер-классов и театрализованных представлений, и игровая комната.

Книжный фонд пополнится 1841 новыми книгами, также будет приобретено новое оборудование: многофункциональное устройство, моноблок, планшет, наушники, интерактивная панель, игровая консоль, интерактивный стол, VR-очки, принтер. В

Чайковском модельной станет Чайковская централизованная библиотечная система" на улице Ленина, 50. Главная цель дизайн-проекта - создание привлекательного открытого пространства для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. Помещение поделят на несколько функциональных зон: читателям станут доступны зона ожидания и общения, зона книжных выставок и зона свободного чтения, событийная зона - с проектором и мультимедиа-оборудованием, и другие.

"На абонементе появится зона работы за компьютером, где посетители смогут послушать аудиокниги, получить доступ в онлайн-хранилище электронных книг "ЛитРес", а также просто поиграть в компьютерные игры, в том числе воспользовавшись шлемом виртуальной реальности", - рассказали в библиотеке.

Читальный зал разделят на несколько уютных зон: для индивидуальной работы, свободного чтения и мастер-классов, в том числе и по мультипликации. Здесь книжный фонд пополнится 1416 книгами, а из нового оборудования закупят брошюратор, брейн-систему, видеокамеру, ламинатор, интерактивный стол, микрофон, мультистудию, оргтехнику, наушники, ноутбук, радиосистему, сканер, телевизор, шлем виртуальной реальности.

В Чердыни преобразование в модельную ждет детскую библиотеку филиал № 9 на улице Успенской, 70. Она расположена в кирпичном здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Исторический контекст и культурная ценность постройки легли в основу дизайн-проекта библиотеки, которая занимает оба этажа. Благодаря функциональному зонированию, здесь будет обустроено игровое пространство и место для индивидуальной работы, выставочные локации и зоны для мероприятий и другие. Книжный фонд обновят 450 новых книг, для читателей библиотеки купят компьютеры и принтер, другую оргтехнику, планшет, проектор экраны, беспроводные наушники, колонки, интерактивный стол.

Отметим, все модельные библиотеки будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: расширены дверные проемы, установлены пандусы, поручни и видеоувеличители для слабовидящих.

Справка "РГ"

Первые модельные библиотеки в Пермском крае открылись в 2019 году, после того как Объединение муниципальных библиотек вошло в число победителей конкурса нацпроекта "Культура": современные библиотечные центры за счет федеральных средств были оборудованы в библиотеке № 8 имени Николая Островского (Пермь, улица Гайвинская, 6) и библиотеке № 1 имени Льва Толстого (Пермь, Комсомольский проспект, 79). Успешный опыт реализации проекта привел к решению создать дополнительные модельные библиотеки, помимо тех, что появляются благодаря федеральной субсидии нацпроекта "Культура". Сегодня в Пермском крае создано 11 работают библиотек: из них восемь (в Перми, Лысьве, Красновишерске, Кизеле, Октябрьском) открыто за счет средств федерального бюджета, еще три (в Березниках, Соликамске и Лысьве) - за счет регионального.