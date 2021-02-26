В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли при обрушении грунта

Сотрудниками следственного отдела по Сормовскому району Нижнего Новгорода в связи с гибелью двух человек при проведении земляных работ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Нижегородской области.

Как уточнила старший помощник руководителя следственного управления Юлия Склярова, сегодня, 26 февраля, в дневное время в вырытой траншее глубиной около 5 метров погибли два рабочих. Инцидент произошел в районе улицы Светлоярской при проведении земляных работ. По предварительной информации, опубликованной на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области, произошло обрушение грунта.

На место происшествия выехала комиссия Гострудинспекции. Там же работают следователи СУ СК: изымают документацию, опрашивают свидетелей, устанавливают личности погибших.

По словам Юлии Скляровой, действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при производстве земляных работ будет дана юридическая оценка.