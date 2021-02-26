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26.02.2021 15:21
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС из-за взрыва газа

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На территории Канавинского района Нижнего Новгорода введен режим ЧС из-за взрыва бытового газа. В зону ЧС входит территория на расстоянии 10 метров от корпусов 1,2 и 3 дома №3 на Мещерском бульваре.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области
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Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода. Сейчас специализированная организация уже обследует дом на предмет пригодности для проживания в нем.

- Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры, - сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Из здания было эвакуировано 68 человек, из них шестеро - дети. Их разместили на базе школы №41.

Напомним, сегодня утром произошел взрыв газовоздушной смеси в пристрое жилого 12-этажного дома, где располагалось кафе. Пострадали мужчина и две женщины, одна из которых находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Взрывы газа в домах

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