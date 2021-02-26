В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС из-за взрыва газа

На территории Канавинского района Нижнего Новгорода введен режим ЧС из-за взрыва бытового газа. В зону ЧС входит территория на расстоянии 10 метров от корпусов 1,2 и 3 дома №3 на Мещерском бульваре.

Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода. Сейчас специализированная организация уже обследует дом на предмет пригодности для проживания в нем.

- Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры, - сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Из здания было эвакуировано 68 человек, из них шестеро - дети. Их разместили на базе школы №41.

Напомним, сегодня утром произошел взрыв газовоздушной смеси в пристрое жилого 12-этажного дома, где располагалось кафе. Пострадали мужчина и две женщины, одна из которых находится в реанимации в тяжелом состоянии.