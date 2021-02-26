В Перми мать оставила новорожденного в подъезде под лестницей

В Перми местную 24-летнюю жительницу подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей № 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, жильцы многоквартирного дома на улице Баумана обратились в полицию с информацией о том, что под лестницей в их подъезде они обнаружили новорожденного мальчика. Прибывшие на место происшествия медики констатировали удовлетворительное состояние младенца и отправили его в больницу.

Через некоторое время сотрудники полиции установили личность матери новорожденного и задержали ее. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела в ее отношении продолжается.