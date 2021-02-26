В Самарской области представлен весь спектр инвестплощадок

Самарская область - открытый для бизнеса регион, в котором создана благоприятная среда для реализации проектов любой сложности. Инвесторам предлагается весь спектр специализированных площадок, а также льготы в зависимости от выбранной зоны.

В регионе для помощи бизнесу создан инвестиционный портал - это ресурс Агентства по привлечению инвестиций (АПИ) investinsamara.ru. Агентство взаимодействует с инициаторами новых и операторами уже реализуемых инвестпроектов.

Партнерам АПИ оказывает организационную и информационную поддержку, проводит консультации по различным аспектам реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области, в том числе по вопросам оказания мер государственной поддержки, готовит заключения по инвестпроектам для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), действующих в регионе. При этом АПИ работает и над активным поиском потенциальных инвесторов, подбором инвестиционных площадок, объектов, которые соответствуют профилю деятельности потенциальных инвесторов.

Флагманская площадка Самарской области - Особая экономическая зона "Тольятти", которая в прошлом году вошла в тройку лидеров четвертого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ. ТОСЭР "Тольятти" входит в десятку самых успешных по числу резидентов. Кроме того, Самарская область предлагает широкий выбор площадок типа гринфилд (более 50) и браунфилд (более 40). В регионе существуют государственные и частные индустриальные парки, также включающие в себя комплекс площадок, полностью готовых для запуска производства в короткий срок.

Инвесторы уже оценили преимущества индустриального парка "Преображенка", который в настоящий момент практически заполнен. Как ранее отмечал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, с учетом успешного опыта "Преображенки", а там уже инвестировано 6,7 миллиарда рублей и работает 4600 жителей Самарской области, в этом году начнется освоение прилегающей территории для создания еще одного индустриального парка в границах сельского поселения Лопатино - это 240 гектаров свободных площадей, готовых принять российских и зарубежных инвесторов.

Кроме того, в регионе создан новый государственный промпарк "Новосемейкино", расположенный в непосредственной близости к федеральной трассе М5. Планомерно развивается промпарк "Чапаевск". Сегодня в промпарке "Чапаевск" идет строительство завода по производству железобетонных изделий. Новый производственный комплекс планируется запустить в 2022 году. Здесь будет создано 65 рабочих мест, а мощности будущего предприятия позволят выпускать 17,5 тысяч изделий в год. По словам директора компании-резидента Михаила Терентьева, выпускать здесь будут стойки для сетей электроснабжения. Подобную продукцию в регионе еще никто не делает, поэтому инвестор готов обеспечивать ими Самарскую область и соседние субъекты.

Но надо сказать, что поддержку в регионе получают не только крупные инвесторы, но и любые компании, решившие развивать на территории региона свой бизнес. Особенно это касается высокотехнологичных инновационных, а значит, высоко рисковых, производств. Резидентам технопарка "Жигулевская долина" власти предоставляют необходимое содействие на всех этапах реализации их проектов, в том числе, помощь с поиском инвесторов.

Комментарии

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- На территории Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. У нас действуют две ТОСЭР, мы развиваем индустриальные парки, создаем лучшие условия для резидентов особой экономической зоны. В регионе действует закон о региональных инвестиционных проектах, что позволяет поддержать не только новых инвесторов, но и действующие организации, если они реализуют новые проекты или вкладывают средства в развитие существующих.

Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ:

- Самые важные составляющие, необходимые для инвестора, в Самарской области есть: это доступ к высококвалифицированным кадрам, развитой инфраструктуре, в том числе транспортной. Третья составляющая - выстроенные взаимоотношения с областным правительством, которое, в хорошем смысле слова, лоббирует интересы своих предприятий на всероссийском уровне. Мы очень комфортно чувствует себя здесь.