Врио главы Мордовии отправил правительство в отставку

Врио главы Мордовии Артем Здунов отправил в отставку правительство республики в полном составе. Об этом руководитель региона заявил на состоявшейся в пятницу сессии Госсобрания РМ.

Такое решение было принято по итогам 100 дней, проведенных Артемом Здуновым в новой должности. Основанием для столь радикального шага стало сложное экономическое положение, в котором оказалась республика.

- Это, в первую очередь характеризуется низким уровнем доходов граждан, нехваткой рабочих мест с достойной оплатой труда, оттоком трудоспособного населения из Мордовии. Последние два-три года миграционная убыль из республики составляет почти 2000 человек ежегодно, - констатировал Здунов.

В числе проблем, требующих первоочередного решения, лидер региона назвал высокий уровень госдолга - 49 миллиардов рублей. Это стало существенным тормозом развития республики: сегодня регион лишен возможности развивать свою инфраструктуру, делать капитальные вложения в социальную сферу.

В то же время правительство Мордовии оказалось не готово к работе в новых условиях.

- Председатель правительства, отдельные представители профильных министерств практически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения, - резюмировал Артем Здунов. - Поэтому мною принято решение об отставке правительства.

Соответствующий указ подписан сегодня. До формирования нового кабинета все министры будут продолжать работу с приставкой "исполняющий обязанности".