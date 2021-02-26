Новости

В Индонезии установили крест на могиле российского моряка 20:28
Два сотрудника ИК-1 задержаны по подозрению в избиении заключенного 20:27
ЦБ: Средний срок выданной в январе ипотеки составил почти 19 лет 20:13
Болельщики "Спартака" пригласили Тедеско на фанатский сектор 20:10
ОНК: Навальный не будет доставлен ни в одну из подмосковных колоний 20:08
Министр обороны Болгарии совершил полет на советском штурмовике 19:52
В Российскую академию образования набирают новых академиков 19:42
Врио главы Мордовии отправил правительство в отставку 19:34
Чернышенко назвал главные задачи координационного центра правительства 19:31
МИД Сирии назвал атаку США "плохим знаком" 19:16
В Великом Новгороде мужчина пойдет под суд за расстрел бизнесмена 19:12
Вернувшийся в РФ на дрезине дипломат опроверг просьбу КНДР вернуть тележку 19:04
Первый запуск спутников OneWeb с Восточного в этом году пройдет 25 марта 19:04
Росстат назвал самые подорожавшие продукты за неделю 19:00
Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года 18:48
В Крыму оценили отказ Байдена признавать полуостров российским 18:46
Нижегородцам разрешили вернуться в дом, пострадавший от взрыва газа 18:44
Сериалы "Новенький" и "Естественный отбор" продлены на второй сезон 18:41
В Ростове от СOVID-19 скончался профессор Геннадий Чепурной 18:33
В Москве обновлен температурный рекорд 18:33
Мантуров: Беларусь может начать полномасштабное производство "Спутник V" 18:25
В Петербурге на четверть выросло число преступлений 18:21
Пригожин назвал "охотой на ведьм" включение в список разыскиваемых ФБР 18:20
В Беларуси на экраны выходит фильм о Станиславском 18:13
"Спутник V" разрешен к применению в Молдавии 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 19:34
Рубрика: Власть

Врио главы Мордовии отправил правительство в отставку

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Врио главы Мордовии Артем Здунов отправил в отставку правительство республики в полном составе. Об этом руководитель региона заявил на состоявшейся в пятницу сессии Госсобрания РМ.

Такое решение было принято по итогам 100 дней, проведенных Артемом Здуновым в новой должности. Основанием для столь радикального шага стало сложное экономическое положение, в котором оказалась республика.

Горсовет Симферополя проголосовал за отставку мэра

- Это, в первую очередь характеризуется низким уровнем доходов граждан, нехваткой рабочих мест с достойной оплатой труда, оттоком трудоспособного населения из Мордовии. Последние два-три года миграционная убыль из республики составляет почти 2000 человек ежегодно, - констатировал Здунов.

В числе проблем, требующих первоочередного решения, лидер региона назвал высокий уровень госдолга - 49 миллиардов рублей. Это стало существенным тормозом развития республики: сегодня регион лишен возможности развивать свою инфраструктуру, делать капитальные вложения в социальную сферу.

В Приамурье прокуратура потребовала отставки мэра Зеи

В то же время правительство Мордовии оказалось не готово к работе в новых условиях.

- Председатель правительства, отдельные представители профильных министерств практически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения, - резюмировал Артем Здунов. - Поэтому мною принято решение об отставке правительства.

Соответствующий указ подписан сегодня. До формирования нового кабинета все министры будут продолжать работу с приставкой "исполняющий обязанности".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Путин обсудил с Курцем возможные поставки "Спутник V"
В Крыму оценили отказ Байдена признавать полуостров российским
В Госдуме уточнили наказание за оскорбление ветеранов
Вернувшийся в РФ на дрезине дипломат опроверг просьбу КНДР вернуть тележку
Минприроды опровергло сообщения о росте тарифов на вывоз отходов
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"