Выросло число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Пострадавшую при взрыве газа в Нижнем Новгороде женщину доставили в больницу. Таким образом, число пострадавших выросло до трех.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Ранее в травмпункт был доставлен мужчина 1978 года рождения. Спасателям также удалось извлечь из-под завалов еще одну женщину с ожогами. Ей оказывают помощь на месте, в дальнейшем пострадавшую доставят в медицинское учреждение.

В результате взрыва было нарушено остекление 1 и 2 этажей, повреждено более ста оконных проемов. В доме началась эвакуация, людей разместили на базе близлежащей школы.

Напомним, взрыв бытового газа в пристрое 12-этажного жилого дома, где находилось кафе, произошел сегодня утром. После этого начался пожар. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку начала также прокуратура Нижегородской области.