Алтайскую инспекцию труда проверят из-за гибели людей на элеваторе

В Генпрокуратуре РФ дали распоряжение региональному управлению провести проверку инспекции труда Алтайского края после гибели четырех человек в сельхозкооперативе на территории села Смазнево. Как передает ТАСС, о необходимости такой проверки заявил заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.

- Инспекция труда должна обеспечивать контрольную функцию по обеспечению условий труда, и четверо погибших, на которых упал снег, их прямая компетенция, - уверен он. - Нами ставится задача дать оценку деятельности не только того директора, который командовал зернохранилищем, но и тех людей, которые получают зарплаты за обеспечение контрольных функций.

По словам Дмитрия Демешина, сотрудники региональной прокуратуры должны усилить контроль за деятельностью надзорных органов. Таким образом в ведомстве планируют заставить чиновников и органы местного самоуправления на должном уровне выполнять свои прямые обязанности, в частности функции контроля за безопасностью условий труда.

Напомним, 8 февраля в алтайском селе семь человек по поручению главы крестьянско-фермерского хозяйства поднялись на крышу элеватора, чтобы очистить ее от снега. Работники не удержались на скользком покрытии кровли и скатились с нее. Кроме того, с крыши упала снежная масса - люди оказались под завалом. Один из работников был госпитализирован, четверо погибли на месте. Председатель кооператива находится под домашним арестом, его обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть нескольких человек.