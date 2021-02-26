Фонд защиты прав граждан восстановит права 707 дольщиков в трех регионах

Фонд защиты прав граждан восстановит права 707 дольщиков в трех субъектах РФ. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

"По итогам проведенного заседания Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства было принято решение о завершении строительства всех вынесенных на рассмотрение 8 объектов. Таким образом, 707 граждан получат свое жилье в 3 субъектах РФ: в Ульяновской и Иркутской области, в Республике Башкортостан", - заявил Марат Хуснуллин.

На мероприятия по восстановлению прав обманутых граждан, вложивших свои средства в приобретение жилья по договорам участия в долевом строительстве, будет направлено 1 058 млн руб., 874 млн из которых будет выделено из имущества Фонда, 184 млн - из регионального бюджета.

"Приняли важное решение о завершении строительства 8 объектов, которые оставили после себя 3 застройщика в Ульяновской и Иркутской области, в Республике Башкортостан. Благодаря применению механизмов Фонда права 707 граждан - участников долевого строительства будут восстановлены, строительство всех 8 домов будет завершено", - добавил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Список объектов, по которым было принято решение о завершении строительства Наблюдательным советом Фонда, следующий: Ульяновская область: 1 дом застройщика ООО "Торговый Дом КПД - 1"; Республика Башкортостан: 2 дома застройщика ООО НПО "СОМОСТРОЙ"; Иркутская область: 5 домов застройщика ООО "МОЛДРОСС".