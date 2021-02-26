На Алтае чиновник попался на крупной взятке за жилье по госпрограмме

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело на сотрудника администрации Рубцовского района, которого подозревают в получении крупной взятки. За 400 тысяч рублей чиновник пообещал местному жителю посодействовать в получении жилья по госпрограмме.

- Следствию предварительно удалось установить, что заведующий отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству в 2018-2019 году получил от местного жителя 400 тысяч рублей в качестве взятки за решение его жилищного вопроса, - пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Он пообещал, что мужчина получит социальные выплаты на строительство или приобретение жилья по государственной программе устойчивого развития сельских территорий Алтайского края.

Но сотрудники регионального управления ФСБ раскрыли это преступление и задержали рубцовского чиновника. Сейчас следователи решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу.