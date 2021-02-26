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26.02.2021 13:12
Рубрика: Общество

Дом, который построил принтер

На Ставрополье готовятся распечатать первое жилое здание
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 40(8391)
Первый напечатанный дом появится на Ставрополье в ближайшие месяцы. В начале апреля местная фирма планирует привезти специальный 3D-принтер собственной разработки на строительную площадку, где за считанные часы устройство напечатает полноценное здание. Чем оно отличается от обычного, узнал корреспондент "РГ".
3D-печать - это уже не фантастическое будущее, а повседневная реальность. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости 3D-печать - это уже не фантастическое будущее, а повседневная реальность. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
3D-печать - это уже не фантастическое будущее, а повседневная реальность. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Небольшая компания, основанная строителем с 25-летним стажем Дмитрием Прохоренко с помощью инвестора и команды профессионалов, родилась благодаря идее создать аппарат, который сделает работу быстрее и точнее, чем обычная бригада. В мире попытки напечатать здание уже были, и довольно успешные, но массового распространения данный метод не получил.

Фото: Пресс-служба НГТУ
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- Технология послойного нанесения материалов - не новая, но в строительстве особого применения не нашла пока. Я знаю около 10 команд, которые занимаются возведением зданий с помощью 3D-принтеров, но глобального прорыва никто не сделал, - рассказал Прохоренко.

Его компания разработала сам принтер, станцию автоматической подачи смеси к нему, ряд узлов и других технических новинок. Метод заключается в послойном наращивании создаваемого объекта. Принтеры ставропольцы планируют производить и продавать девелоперам России и зарубежья. Сейчас очень широко распространены небольшие 3D-устройства, которые печатают все, что можно сделать из пластика и схожих по структуре материалов: протезы, детали техники, компоненты оружия, корпуса телефонов и многое другое. В строительном аппарате будут использовать специальную смесь из мелкозернистого бетона с вяжущими компонентами.

Предположительно, строительство займет всего сутки. На создание двухэтажного дома потребуется около трех дней

- Сейчас отрабатываем производство новых узлов и деталей на прототипе, пробуем разные сухие смеси для раствора. Могли бы сами их изготавливать, но необходимы однородные материалы с неизменным качеством во всех партиях. Поэтому решили покупать готовые у компаний с входящим и исходящим контролем качества, имеющих опыт и нужные сертификаты, - отметил Дмитрий Пархоменко.

Опробовать принтер компания планирует при печати одноэтажного дома площадью около 100 квадратных метров. Предположительно, это займет всего сутки. На создание двухэтажного потребуется около трех дней. Сейчас устройство способно напечатать здание площадью 12,5 на 11 метров и высотой 7,3 метра.

- Предстоит еще много поработать над смесями для разных регионов, отличающихся климатом. На итоговый результат может повлиять даже минерализация песка, которая на каждой территории своя, - подчеркнул гендиректор компании. - Цемент тоже имеет разные характеристики. Таким образом во всех регионах нужно найти своего производителя смеси. Хотя есть крупные цементные холдинги, у которых имеются заводы во многих субъектах. Вот с таким мы сейчас и договариваемся, чтобы получать раствор стабильного качества, который можно подогнать под конкретные климатические условия.

Перед печатью на месте нужно подготовить фундамент. Какой именно - монолитный, ленточный, свайный - особой разницы нет. Хотя в дальнейшем новаторы намерены добавить в свой принтер новые узлы, что позволит уже в котловане ниже нулевой отметки земли печатать опалубку под фундамент.

Однако нужно продумать транспортировку устройства. Для его установки на месте строительства необходим грузовой манипулятор с длиной кузова от шести метров (это размер наиболее крупной детали 3D-принтера). Самая тяжелая деталь весит около 400 килограммов. Для ее перевозки подойдет и полуторатонный манипулятор. Если дорога к стройплощадке окажется малопроходимой, то аппарат можно доставить по частям.

Сейсмоустойчивость, толщина стен, теплостойкость и другие характеристики будущего здания полностью зависят от проекта и выбранного раствора. Кстати, сейсмоустойчивость в любом случае будет достаточно высокой, ведь строение получится практически монолитным.

- Цена готового дома очень сильно зависит от стоимости строительной смеси. Согласно подсчетам компании, кубический метр будет стоить примерно 10 тысяч рублей. Во сколько жилье обойдется покупателю, зависит от накруток застройщиков, использующих принтер. Когда технология получит распространение и появится конкуренция, цена однозначно снизится, - считает Прохоренко.

Фото: istock / nevarpp
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На предприятие уже поступило несколько коммерческих предложений о покупке принтера. Особенно заинтересованы Объединенные Арабские Эмираты. В стратегии развития этой страны заложено, что к 2030 году количество напечатанных домов должно составить 25 процентов от всех существующих. При этом европейские 3D-принтеры очень дороги и пока не попали в массовое производство.

Любопытно, что "классические" ставропольские строители относятся к данной разработке со скепсисом.

- Не уверен, что у нас готовы к такому строительству. Я всю жизнь работаю в этой сфере, имею архитектурное образование и считаю, что лучший материал - кирпич. Для массового строительства такой метод точно не подходит, - считает гендиректор компании из Труновского района Ставрополья Виктор Фролов.

- Я слышал об этой технологии, она сложная, в ней нужно разбираться, делать расчеты. Навскидку могу сказать, что строительство таким способом возможно. Но есть много вопросов: в какую погоду лучше всего работать, какой раствор использовать, окажется ли здание надежным? Хотя, наверное, в перспективе эта технология распространится, - отметил руководитель строительной компании из Ставрополя Сурен Бабаян.

Мнение:

Запир Акаев, генеральный директор Гильдии строителей СКФО:

- Строительство домов с помощью 3D-принтера имеет много нюансов. Мое мнение - эта технология не получит массового распространения в ближайшие годы. В обещания построить одноэтажный дом за сутки верится с трудом. Согласно технологии после заливки по кругу необходимо укрепить стены арматурой, на что уже требуется время.

А если принтер испортится, где быстро найти специалиста для устранения поломки? Причем существуют другие современные технологии, позволяющие ускорить строительство, например, несъемная опалубка. А 3D-принтеры - это модный элемент без ближайшей перспективы реального практического применения. К тому же на распечатанные дома пока даже нет ГОСТов.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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