Названы города РФ, где семьи больше всего ожидают рождения детей

Аналитики составили список городов России, где семьи ожидают или планируют рождение детей. В исследовании приняли участие 5200 человек из 37 городов с населением от 500 тысяч жителей.

"По числу пар, ожидающих пополнения в 2021 году, лидируют Махачкала и Набережные Челны (по 15 процентов в каждом городе), Уфа (14 процентов). Далее следуют Ульяновск, Казань, Барнаул, Астрахань (по 13 процентов). Реже такие планы озвучивали в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке (по 9 процентов)", - сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

При этом 80 процентов россиян считают лучшим подарком новорожденному деньги. Лишь восемь процентов опрошенных хотели бы получить детскую кроватку или коляску, одежду для младенцев или предметы гигиены.

Самым популярным подарком на совершеннолетие ребенка стала квартира - ее хотели бы подарить 52 процента опрошенных. Деньги на обучение или первый взнос на ипотеку желают презентовать 27 процентов респондентов, автомобиль и ценные бумаги - 8 процентов.