В Махачкале женщина отправила отца-пенсионера делать закладки

В Махачкале по подозрении в распространении сильнодействующих веществ задержаны пенсионер и его 40-летняя дочь.

Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, женщина ранее уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

К созданию тайников она привлекла отца. 69-летний мужчина перевозил и размещал закладки, а его дочь все координировала продажи. За свою работу пожилой человек в сутки получал две тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили наблюдение и провели "проверочную закупку". У пенсионера в машине "ВАЗ-111730" обнаружен сильнодействующий лекарственный препарат весом 67,2 грамм.

Пойманные с поличным наркоторговцы сознались в содеянном.