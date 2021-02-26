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26.02.2021,  
13:12
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Корвет "Стойкий" начал проводку гражданского судна в Аденском заливе

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Корабли Балтийского флота - корвет "Стойкий" и танкер "Кола" - приступили к антипиратской вахте в Аденском заливе.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Корвет сформировал конвой для проводки из Аденского залива до входа в Красное море.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Сейчас этим коридором безопасности из Аравийского моря следует судно "Есения" под российским флагом. На борту сопровождающих его кораблей Балтийского флота находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учетом опыта действий по борьбе с пиратами.

Маршрут имеет протяженность более 1000 морских миль. Совместное плавание продолжится, пока не будут пройдены опасные районы южной части Красного моря.

Накануне "Стойкий" и "Кола" зашли в порт Салала Султаната Оман, где пополнили запасы воды и продовольствия. Материальная часть и вооружение корвета функционируют в штатном режиме. Личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач, подчеркнули в пресс-службе.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" вышел в дальний поход из пункта постоянного базирования - Балтийска 16 декабря 2020 года.

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