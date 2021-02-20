Корвет Балтийского флота совершил деловой заход в Оман

Корвет "Стойкий" Балтийского флота 20 февраля совершил плановый деловой заход в порт Салала (Оман).

Корвет и средний морской танкер "Кола" возвращаются в базу в Балтийске Калининградской области после участия в совместном российско-иранском военно-морском учении. Оно прошло в Оманском заливе и Северо-Западной части Индийского океана.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, за время стоянки в порту Омана российский боевой корабль заправится топливом, пополнит запасы пресной воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу.

Заход продлится до 23 февраля, после чего отряд кораблей Балтийского флота продолжит дальний поход.