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20.02.2021 13:26
Рубрика: Власть

Корвет Балтийского флота совершил деловой заход в Оман

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Корвет "Стойкий" Балтийского флота 20 февраля совершил плановый деловой заход в порт Салала (Оман).

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Корвет и средний морской танкер "Кола" возвращаются в базу в Балтийске Калининградской области после участия в совместном российско-иранском военно-морском учении. Оно прошло в Оманском заливе и Северо-Западной части Индийского океана.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, за время стоянки в порту Омана российский боевой корабль заправится топливом, пополнит запасы пресной воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу.

Заход продлится до 23 февраля, после чего отряд кораблей Балтийского флота продолжит дальний поход.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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