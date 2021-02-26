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26.02.2021 13:44
Рубрика: Власть

КС РФ разъяснил порядок защиты в случаях с гостайной

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фигуранты по делам о государственной тайне могут прибегнуть к замене представителя в ходе процесса, но не вправе в обход закона требовать для него допуска к секретным материалам. Об этом напомнил Конституционный суд России, проанализировав материалы жалобы гражданина Германии Йоханнеса Рора.
Фото: iStock
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Рор известен как эксперт по делам коренных народов, официально он изучал в России положение жителей Сибири и Дальнего Востока. Для посещения нашей станы  имел многократную визу, однако очередной визит в конце 2018 года не состоялся - ФСБ запретила Рору въезд в Россию сроком на 50 лет по соображениям национальной безопасности. Обжаловать это решение не удалось: суд руководствовался материалами, в которых "приведены конкретные обстоятельства, подтверждающие то, что деятельность Й. Рора угрожает национальной безопасности РФ".

Сведения проходили под грифом гостайны, и представителю гражданина Германии в суде - гражданину России - было отказано в ознакомлении с этими документами на том основании, что он не является адвокатом и не имеет соответствующего допуска. Истец же, выбрав защитника без соответствующего статуса, законодательно при этом не был лишен возможности представить доводы против запрета въезда в РФ, в том числе аргументированно возразить ФСБ, посчитал суд общей юрисдикции.

По мнению заявителя, такой подход - установление различий между представителями граждан в суде только на основании наличия или отсутствия у них статуса адвоката - нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом, а также противоречит статье 46 Основного закона страны, которая гарантирует каждому право на судебную защиту. Однако КС РФ с этой позицией не согласился.

Суд, в частности, напомнил, что в 1996 году постановил внести изменения в законодательство, которое ранее предусматривало отказ в приглашении адвоката по мотивам отсутствия у того допуска к государственной тайне и предложение выбрать защитника из определенного круга адвокатов, имеющих такой допуск. КС признал, что это неправомерно ограничивает право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи и право на самостоятельный выбор защитника. Поэтому закон "О государственной тайне" был дополнен статьей 21.1, установившей особый порядок допуска к государственной тайне, в том числе для адвокатов, и перечень категорий лиц в ней является исчерпывающим. Статус адвоката в подобном случае является гарантией как права представляемого лица на получение квалифицированной юридической помощи (статья 48 Конституции РФ), так и сохранности государственной тайны.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Указанные нормы распространяются и на уголовное, и на административное судопроизводство. Поэтому оспариваемые Рором законоположения - как сами по себе, так и взятые в системе действующего правового регулирования - не могут расцениваться в качестве нарушающих его конституционные права в указанном аспекте.

- Лицо, участвующее в качестве стороны в административном деле, связанном с государственной тайной, вправе в установленном порядке выбрать в качестве представителя лицо, являющееся адвокатом или имеющее допуск к государственной тайне, - указал КС.

Выбор можно сделать, вступая в процесс или в ходе рассмотрения дела, в том числе в порядке замены представителя. Это регламентировано сразу несколькими статьями Кодекса административного судопроизводства РФ. Йоханнес Рор, узнав о том, что его представитель не может получить полный доступ к материалам дела в связи с гостайной, имел возможность и право его заменить, тем самым обеспечив себе судебную защиту в полном объеме. Жалоба отклонена по критериям допустимости.

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