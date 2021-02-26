Пандемия сделала людей добрее и справедливее

Скоро исполнится год ковидному времени. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции. Этот год научил нас находить время на то, чтобы помогать.

Прежде наше общение было ограничено семьей, друзьями и коллегами. Пандемия научила нас находить слова поддержки для совершенно незнакомых нам бабушек, дедушек, одиноких мам, пап, воспитывающих детей-инвалидов. Этот год подарил нам тысячи "спасибо" - искренних, иногда со слезами на глазах. Этот год показал, сколько добра может сделать один-единственный человек.

Женщина под дождем

Вот какую историю рассказала своим читателям новороссийская городская "Наша газета".

10 февраля 2021 года в волонтерскую организацию "Агенты Доброты", которые занимаются помощью бездомным людям, обратилась социальный работник первой городской больницы. Она сообщила, что на территории больницы сидит женщина под дождем.

13 января 2021 она поступила в больницу как человек без определенного места жительства. В больнице ее обследовали, оказали медицинскую помощь и 8 февраля выписали. Женщина обессилена. Врачи диагностировали у нее дистрофию нижних конечностей, из-за чего пациентка не может самостоятельно передвигаться. Соцработник попросила оказать помощь бездомной.

Руководитель волонтерской организации "Агенты доброты" Анна Мухтарова поселила женщину в дом, который она снимает для лиц без определенного места жительства. Из-за огромного количества вшей новую постоялицу пришлось обрить наголо.

Выяснилось, что зовут бездомную Галина. Родилась и проживала она в городе Братске. По ее словам, в благополучной и обеспеченной семье. Женщина знает несколько иностранных языков. Галина рассказала, что у нее есть сын. Что произошло дальше, неизвестно, очевидно, что какая-то трагедия, после которой от Галины все отвернулись.

- Очевидно, Галя подвергалась физическому насилию. Она боится людей, постоянно повторяет фразы, по которым ясно, что над ней издевались мужчины. Что же мы имеем сейчас? Полностью разбитый эмоционально и морально человек, сильнейшее физическое истощение, почти отказали ноги, острая необходимость в уходе и поддержке.

История удивительная, и точку в ней пока ставить рано: несчастную женщину пока не удалось избавить от свалившейся на нее беды. Она по-прежнему измучена последствиями страшной несправедливости, которая обрушилась не нее. Добрые люди ищут родственников женщины: родные люди вправе и в силах по-настоящему помочь ей, вытащить из этой странной и страшной ситуации.

Надеясь на счастливое окончание этой странной и страшной истории, можем сегодня обозначить важный промежуточный результат. Несчастного человека не оставили в беде, приютили, обогрели, накормили, а главное - взяли на себя заботу о ее дальнейшей судьбе. Вот так, без громких слов, воплощается в жизнь идея социальной справедливости.

Хватило на пять семей

Доброта, подобно бумерангу, возвращается добротой. Эту метафору вполне материально воплощают в жизнь в разных регионах России. Например, в Вологде.

Местная областная газета "Красный Север" под заголовком "Спецзаказ на бумеранг добра" рассказала о том, как работают волонтеры под руководством Антонины Федоровой, председателя Молодежного парламента области.

"Февральский вечер. За окном - минус 23… обычно Антонина ходит пешком: машины у нее нет. Сегодня на ее маршруте - три магазина, аптека и несколько уличных продуктовых киосков.

- Мне всегда везет на "спецзаказы", - улыбается Тоня. - Многие пожилые люди очень внимательно относятся к еде, у них есть свой любимый хлеб, молочка определенного производителя, колбаска особого сорта. Приходится, бывает, обежать несколько точек, чтобы собрать один заказ.

"Ты такая молоденькая и таскаешь такие коробки! Дай хоть я тебе конфетку дам"… "Спасибо, что именно этот хлеб купили, я ведь другого и не ем. Раньше соседку просила, а ей особо и некогда по магазинам бегать: дети маленькие. Купит мне обычный, вроде ничем и не отличается, а есть не могу"… "Неужели за бесплатно еще кто-то что-то делает? Слава Богу! Правильно, значит, вас воспитывали", - с теплом вспоминает Антонина, как ее встречали бабушки.

- Я вижу, как у людей появляется доверие, как они удивляются, что добро возможно, и они не останутся без помощи. Вот это для меня и есть бумеранг добра. "Оно всегда возвращается", - говорит Антонина. - Иногда для добра нужно немного: собрать вещи своих детей, из которых они выросли, и передать тем, кому они нужнее. Именно так я и сделала в новогодние каникулы. А потом подруга рассказала еще кому-то, что в эту семью нужны вещи для совсем маленьких. И из Никольска приехало столько коробок, что хватило на пять семей!

День справедливости

Вот сколько добра может сделать один-единственный человек. А сколько могут тысячи! Очень много. Но нас ведь не тысячи, нас миллионы!

И если большинство из нас будут мыслить и действовать так, как Антонина Федорова из города Вологды или Анна Мухтарова из Новороссийска, социальная справедливость в нашей стране, без сомнения, восторжествует.

В декабре 2007 года был провозглашен Всемирный день социальной справедливости, который с 2009 года отмечается 20 февраля. В специальной резолюции ООН отмечается "необходимость дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех".

Резолюция ООН - это хорошо. А в жизни еще неплохо работает народная мудрость, которую можно выразить простыми словами - "начни с себя". Именно так поступают многие наши соотечественники, когда им приходится столкнуться с несправедливостью в самых разных ее проявлениях.