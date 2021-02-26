Пандемия сделала людей добрее и справедливее

Прежде наше общение было ограничено семьей, друзьями и коллегами. Пандемия научила нас находить слова поддержки для совершенно незнакомых нам бабушек, дедушек, одиноких мам, пап, воспитывающих детей-инвалидов. Этот год подарил нам тысячи "спасибо" - искренних, иногда со слезами на глазах. Этот год показал, сколько добра может сделать один-единственный человек.
Женщина под дождем
Вот какую историю рассказала своим читателям новороссийская городская "Наша газета".
10 февраля 2021 года в волонтерскую организацию "Агенты Доброты", которые занимаются помощью бездомным людям, обратилась социальный работник первой городской больницы. Она сообщила, что на территории больницы сидит женщина под дождем.
13 января 2021 она поступила в больницу как человек без определенного места жительства. В больнице ее обследовали, оказали медицинскую помощь и 8 февраля выписали. Женщина обессилена. Врачи диагностировали у нее дистрофию нижних конечностей, из-за чего пациентка не может самостоятельно передвигаться. Соцработник попросила оказать помощь бездомной.
Руководитель волонтерской организации "Агенты доброты" Анна Мухтарова поселила женщину в дом, который она снимает для лиц без определенного места жительства. Из-за огромного количества вшей новую постоялицу пришлось обрить наголо.
Выяснилось, что зовут бездомную Галина. Родилась и проживала она в городе Братске. По ее словам, в благополучной и обеспеченной семье. Женщина знает несколько иностранных языков. Галина рассказала, что у нее есть сын. Что произошло дальше, неизвестно, очевидно, что какая-то трагедия, после которой от Галины все отвернулись.
- Очевидно, Галя подвергалась физическому насилию. Она боится людей, постоянно повторяет фразы, по которым ясно, что над ней издевались мужчины. Что же мы имеем сейчас? Полностью разбитый эмоционально и морально человек, сильнейшее физическое истощение, почти отказали ноги, острая необходимость в уходе и поддержке.
История удивительная, и точку в ней пока ставить рано: несчастную женщину пока не удалось избавить от свалившейся на нее беды. Она по-прежнему измучена последствиями страшной несправедливости, которая обрушилась не нее. Добрые люди ищут родственников женщины: родные люди вправе и в силах по-настоящему помочь ей, вытащить из этой странной и страшной ситуации.
Надеясь на счастливое окончание этой странной и страшной истории, можем сегодня обозначить важный промежуточный результат. Несчастного человека не оставили в беде, приютили, обогрели, накормили, а главное - взяли на себя заботу о ее дальнейшей судьбе. Вот так, без громких слов, воплощается в жизнь идея социальной справедливости.
Хватило на пять семей
Доброта, подобно бумерангу, возвращается добротой. Эту метафору вполне материально воплощают в жизнь в разных регионах России. Например, в Вологде.
Местная областная газета "Красный Север" под заголовком "Спецзаказ на бумеранг добра" рассказала о том, как работают волонтеры под руководством Антонины Федоровой, председателя Молодежного парламента области.
"Февральский вечер. За окном - минус 23… обычно Антонина ходит пешком: машины у нее нет. Сегодня на ее маршруте - три магазина, аптека и несколько уличных продуктовых киосков.
- Мне всегда везет на "спецзаказы", - улыбается Тоня. - Многие пожилые люди очень внимательно относятся к еде, у них есть свой любимый хлеб, молочка определенного производителя, колбаска особого сорта. Приходится, бывает, обежать несколько точек, чтобы собрать один заказ.
"Ты такая молоденькая и таскаешь такие коробки! Дай хоть я тебе конфетку дам"… "Спасибо, что именно этот хлеб купили, я ведь другого и не ем. Раньше соседку просила, а ей особо и некогда по магазинам бегать: дети маленькие. Купит мне обычный, вроде ничем и не отличается, а есть не могу"… "Неужели за бесплатно еще кто-то что-то делает? Слава Богу! Правильно, значит, вас воспитывали", - с теплом вспоминает Антонина, как ее встречали бабушки.
- Я вижу, как у людей появляется доверие, как они удивляются, что добро возможно, и они не останутся без помощи. Вот это для меня и есть бумеранг добра. "Оно всегда возвращается", - говорит Антонина. - Иногда для добра нужно немного: собрать вещи своих детей, из которых они выросли, и передать тем, кому они нужнее. Именно так я и сделала в новогодние каникулы. А потом подруга рассказала еще кому-то, что в эту семью нужны вещи для совсем маленьких. И из Никольска приехало столько коробок, что хватило на пять семей!
День справедливости
Вот сколько добра может сделать один-единственный человек. А сколько могут тысячи! Очень много. Но нас ведь не тысячи, нас миллионы!
И если большинство из нас будут мыслить и действовать так, как Антонина Федорова из города Вологды или Анна Мухтарова из Новороссийска, социальная справедливость в нашей стране, без сомнения, восторжествует.
В декабре 2007 года был провозглашен Всемирный день социальной справедливости, который с 2009 года отмечается 20 февраля. В специальной резолюции ООН отмечается "необходимость дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех".
Резолюция ООН - это хорошо. А в жизни еще неплохо работает народная мудрость, которую можно выразить простыми словами - "начни с себя". Именно так поступают многие наши соотечественники, когда им приходится столкнуться с несправедливостью в самых разных ее проявлениях.