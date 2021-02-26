Появились сведения о планируемых пусках "Цирконов" с подлодки

В нынешнем году атомная подводная лодка проекта 885 "Северодвинск" выполнит стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Минимум один пуск будет произведен из надводного положения и один - из-под воды.

Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. И добавил, что это случится до конца 2021 года. И "Северодвинск" станет первой российской субмариной, с которой произведут запуски "Циркона" в 2021 году. Кстати, подводные пуски "Цирконов" уже проводились, но с погружных стендов, которые имитировали пуски с подлодок.

Серией запусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся государственные испытания ракетного комплекса. И уже после этого будет принято решение о принятии "Циркона" на вооружение надводных и подводных кораблей.

Напомним, что гиперзвуковую ракету "Циркон" в 2020 году уже запускали с фрегата "Адмирал Горшков". Два удара по морским объектам и один - по береговому были признаны успешными. Предполагается, что корабль Северного флота произведет запуски "Циркона" и в текущем году. Их запустят с интервалом в несколько секунд.