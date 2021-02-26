В Карелии бабушка и внучка погибли при пожаре

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре в Медвежьегорском районе бабушки и внучки, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в поселке Сосновка в деревянном двухквартирном доме. Тушить пожар выехали дежурные караулы Повенецкого и Пиндушского подразделений, рассказали в группе спасателей в соцсети. К этому моменту уже горела крыша. У окна внутри дома пожарные заметили девушку. Ее вытащили, но реанимировать не смогли. Притушив пламя и сбив температуру, проникли в горящий дом. Там обнаружили тело женщины, 68 лет. Супруг смог выбраться самостоятельно, он получил травмы.

Кстати, пожарные добавили: чтобы заправить цистерны водой, им приходилось ездить в соседний поселок Повенец. В Сосновке состояние противопожарного водоснабжения оставляет желать лучшего.

В итоге, погибли бабушка и ее 17-летняя внучка, проживавшая здесь же. Как отметили в региональном Следкоме, выясняются причины и обстоятельства пожара. Назначены необходимые экспертизы.

А в МЧС Карелии добавили, что с начала нынешнего года в огне погибли 15 человек, в том числе двое детей.