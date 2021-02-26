В Коми продлили запрет на работу ночных клубов и дискотек до 1 апреля

В Республике Коми продлили до 1 апреля 2021 года запрет на работу ночных клубов и дискотек, введенный в связи с пандемией. Ранее его планировалось снять 1 марта.

Как сообщает правительство РК, при этом смягчены ограничения на проведение спортивных соревнований с участием зрителей. Трибуны могут заполняться на 50 процентов, а не на 30, как раньше.

Кроме того, жителям Коми разрешили без ограничений заниматься физкультурой и спортом на свежем воздухе. Они также могут свободно посещать спортивные объекты и просто гулять.

В указ главы РК, который ввел режим повышенной готовности в марте 2020 года, внесены соответствующие изменения.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Коми выявлен 81 случай заболевания COVID-19, а всего с начала пандемии - 39 274.