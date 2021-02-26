В Ленобласти расстреляли посетителя кафе

Следственный комитет по Ленинградской области выясняет обстоятельства перестрелки в кафе города Шлиссельбург. В заведении устроили перестрелку, в ходе которой погиб один из посетителей.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по двум статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Сейчас личности участников перестрелки устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

В самом кафе перевернута мебель, разбита посуда, что может свидетельствовать о том, что перестрелке предшествовала драка. На полу в обеденном зале найдены пули.