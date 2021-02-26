В Мурманске откроют новую крытую ледовую арену

В Мурманске 27 февраля откроется крытая ледовая арена "Метеор" на улице Капитана Орликовой. Об этом сообщили в правительстве Мурманской области.

Ледовая арена включает в себя корт размером 60 на 30 метров, мобильные трибуны на 200 сидячих мест, раздевалки на 124 человека, тренажерный зал, прокат коньков и сауну. Это первый крытый спортивный объект подобного уровня, построенный в областном центре с нуля за постсоветские годы.

Летом рядом с "Метеором" планируется построить дополнительную парковку на 60 автомобилей.

Строительство арены обошлось в 372 миллиона рублей - 131 миллион был выделен из городского бюджета, 200 миллионов перечислено из областного и федерального бюджетов и 41 миллион вложил частный инвестор.

- Теперь можно будет устранить сложности с искусственным льдом, которые постоянно возникали у секций хоккея с шайбой и фигурного катания, - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев. - Их воспитанники смогут тренироваться в удобное время без оглядки на режим работы и стоимость аренды в областном Ледовом Дворце спорта.

В честь открытия "Метеора" на новой ледовой площадке состоится товарищеская встреча по хоккею между сборной командой города Мурманска и сборной командой Северного флота.