Новости

Росстат назвал самые подорожавшие продукты за неделю 19:00
Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года 18:48
В Крыму оценили отказ Байдена признавать полуостров российским 18:46
Нижегородцам разрешили вернуться в дом, пострадавший от взрыва газа 18:44
Сериалы "Новенький" и "Естественный отбор" продлены на второй сезон 18:41
В Ростове от СOVID-19 скончался профессор Геннадий Чепурной 18:33
В Москве обновлен температурный рекорд 18:33
Мантуров: Беларусь может начать полномасштабное производство "Спутник V" 18:25
В Петербурге на четверть выросло число преступлений 18:21
Пригожин назвал "охотой на ведьм" включение в список разыскиваемых ФБР 18:20
В Беларуси на экраны выходит фильм о Станиславском 18:13
"Спутник V" разрешен к применению в Молдавии 18:09
В Москве посчитают бездомных кошек 18:08
В Китае нашли окаменелую рептилию с двумя бивнями 18:03
РФПИ расскажет миру об успешной истории русской вакцинологии 17:58
Аксенов ответил на слова Зеленского о "вырванном сердце Украины" 17:53
Второй энергоблок БелАЭС готов на 78 процентов 17:51
В Эстонии на фоне роста заболеваемости закончилась вакцина от коронавируса 17:47
РПЛ перенесла матчи ЦСКА - "Ахмат" и "Краснодар" - "Динамо" 17:44
Таиланд снимает введенные из-за пандемии ограничения на курортах 17:39
В Беларуси начинается производство вакцины "Спутник V" 17:37
В Беларуси разлиты первые серии вакцины "Спутник V" 17:33
В лаборатории на Земле воссоздали атмосферу Титана 17:27
Фильм "Иван" c Цыгановым и Ходченковой выйдет в этом году 17:21
В Петербурге свидетельства о рождении детей начали выдавать в роддомах 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 18:21
Рубрика: Происшествия

В Петербурге на четверть выросло число преступлений

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на четверть увеличилось число зарегистрированных преступлений. Их число в прошлом году превысило 61 тысячу. Основной рост пришелся на киберпреступления. Об этом шла речь на коллегии прокуратуры Петербурга по итогам 2020 года.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
В Испании задержан доктор, лечивший фристайлистку Комиссарову

В частности, за прошлый год в городе было выявлено почти 19,5 тысяч фактов воровства денег, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. К таким преступлениям относятся схемы, когда петербуржцы получают звонки якобы от сотрудников банков или граждан обманывают через электронные доски объявлений. Рост таких преступлений относительно прошлого года в Петербурге составил 780 процентов.

На коллегии было отмечено, что каждое шестое преступление в Петербурге регистрируется по инициативе прокуратуры. Касается это в том числе и киберпреступлений.

Зачастую злоумышленники используют новые сложные схемы, запутывая жертву, которая не обладает хорошими знаниями компьютерных технологий. В таких ситуациях сложно бывает доказать обман, что жертва не добровольно нажала на кнопку и передала пароли от своих банковских карт третьим лицам, а человек на самом деле был обманут. Во многих случаях после того как полиция выносила отказ в возбуждении уголовного дела и пострадавший затем обращался в прокуратуру, преступление все же регистрировалось и начиналось расследование.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин обсудил с Курцем возможные поставки "Спутник V"
В Госдуме уточнили наказание за оскорбление ветеранов
Песков прокомментировал видео с дипломатами на дрезине
Минприроды опровергло сообщения о росте тарифов на вывоз отходов
МЧС: Под завалами пристроя в Нижнем Новгороде больше не осталось людей
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона