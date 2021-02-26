В Петербурге на четверть выросло число преступлений

В Петербурге на четверть увеличилось число зарегистрированных преступлений. Их число в прошлом году превысило 61 тысячу. Основной рост пришелся на киберпреступления. Об этом шла речь на коллегии прокуратуры Петербурга по итогам 2020 года.

В частности, за прошлый год в городе было выявлено почти 19,5 тысяч фактов воровства денег, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. К таким преступлениям относятся схемы, когда петербуржцы получают звонки якобы от сотрудников банков или граждан обманывают через электронные доски объявлений. Рост таких преступлений относительно прошлого года в Петербурге составил 780 процентов.

На коллегии было отмечено, что каждое шестое преступление в Петербурге регистрируется по инициативе прокуратуры. Касается это в том числе и киберпреступлений.

Зачастую злоумышленники используют новые сложные схемы, запутывая жертву, которая не обладает хорошими знаниями компьютерных технологий. В таких ситуациях сложно бывает доказать обман, что жертва не добровольно нажала на кнопку и передала пароли от своих банковских карт третьим лицам, а человек на самом деле был обманут. Во многих случаях после того как полиция выносила отказ в возбуждении уголовного дела и пострадавший затем обращался в прокуратуру, преступление все же регистрировалось и начиналось расследование.