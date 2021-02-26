В Петербурге появится профсоюз музейных котов

В Петербурге для музейных котов создадут профсоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря эрмитажных котов Марию Халтунен.

Основная цель нового союза - узаконить проживание кошек в музеях. Сейчас на легальных основаниях коты проживают, например, в Эрмитаже. В подвалах музея содержится более 50 кошек.

Есть также коты в музее Анны Ахматовой, в Выборгском замке, в государственном музее истории Санкт-Петербурга.

Животные в музеях привлекают посетителей и создают уют. При этом экспонаты они не портят. Например, в Эрмитаже в помещениях, где содержатся коты, нет произведений искусства, а в выставочные залы животные не выходят.