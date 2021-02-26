В Петербурге свидетельства о рождении детей начали выдавать в роддомах

В петербургском роддоме №18 при выписке детей начали выдавать свидетельства о рождении, сообщает комитет по здравоохранению. Первые пять юных петербуржцев уже получили свои первые документы.

Когда технологию отработают, свидетельства о рождении при выписке будут выдавать и в других роддомах Северной столицы.

Сейчас в Петербурге после рождения ребенка молодые родители идут оформлять документы в органы ЗАГСа или МФЦ. Но у семей, где только появился ребенок, возникает множество других забот. К тому же, если мать растит ребенка одна, то ей часто бывает элементарно не с кем оставить малыша, чтобы подать заявление или забрать документ, а свидетельство о рождении желательно получить в течение месяца со дня рождения.

Родильный дом №18 не случайно выбран в качестве пилотного учреждения для выдачи свидетельств о рождении. Дело в том, что сюда ложатся роженицы с самыми сложными случаями, и зачастую после рождения ребенка мама с малышом еще 2-3 недели находятся в здешних палатах. Помимо свидетельства о рождении, в роддоме также начали выдавать полисы ОМС.

Процедура получения документов проста: женщине требуется написать заявление, которое примут прямо в роддоме, а также приложить копию паспорта. Главная задача - выбрать к моменту оформления документа имя для ребенка.