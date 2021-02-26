В Великом Новгороде мужчина пойдет под суд за расстрел бизнесмена

В суд Великого Новгорода ушло уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который обвиняется в том, что 23 года назад вместе с напарником расстрелял местного предпринимателя, сообщают в региональном СК.

Бизнесмена убили 14 марта 1997 года в подъезде собственного дома, когда он выходил из лифта. По "горячим следам" дело раскрыть не удалось, хотя сомнений, что это заказное убийство у следователей не было.

В СК по Новгородской области, как и в других регионах, есть отдел по расследованию преступлений прошлых лет. И весной прошлого года расследование возобновилось. В считанные дни следователи и сотрудники угрозыска УМВД по Новгородской области вышли на одного из исполнителей. Ему в момент убийства было 17 лет. В СК выяснили, что новгородец длительное время следил за предпринимателем, был вхож к нему в дом. После убийства предпринимателя, мужчина и дальше продолжил заниматься преступной деятельностью и сейчас уже отбывает срок за другое преступление.

Заказчиком преступления, как говорят в СК региона, был один из лидеров местной преступной группировки. Причиной убийства стало то, что предприниматель отказался платить этой структуре деньги за "крышевание" бизнеса. Сам заказчик не дожил до расследования. Его расстреляли спустя несколько лет.

Следователи выяснили, что киллеров было двое. Вторым подозреваемым в этом деле проходит мужчина 1958 года рождения. Вскоре после убийства предпринимателя этот мужчина оказался в поле зрения следователей за попытку убийства другого бизнесмена и был помещен в колонию на длительный срок. Освободился он год назад. Этот человек не признает предъявленных обвинений, хотя, как говорят в СК по Новгородской области, доказательства его причастности у следователей имеются. Сейчас он арестован. Но под суд пойдет один обвиняемый, 40-летний. В связи с тем, что он признался в убийстве предпринимателя и заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство.