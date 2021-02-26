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26.02.2021 12:08
Рубрика: Власть

Адыгея получит дополнительные средства на строительство и реконструкцию дорог

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Правительство РФ 25 февраля утвердило распределение для регионов дополнительных средств из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог. Так, Республике Адыгея выделено дополнительно на 2021-2022 годы 3,47 миллиарда рублей на реализацию актуальных для региона проектов.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

- Решение Правительства РФ о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры Адыгеи, которые имеют серьезнейшее значение в масштабах не только региона, но и всей страны. При поддержке федерального центра в республике идет планомерная работа по совершенствованию сети автодорог, обеспечению транспортной доступности субъектов юга России. В минувшем году в Адыгее были завершены все намеченные объекты в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также с опережением графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог, - сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Фото: Пресс-служба главы РА
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На 2021 год республике выделено 165,5 миллиона рублей для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. Кроме того, 1,1 миллиарда рублей направлено в целях строительства транспортной развязки на автомобильной дороге Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском районе. Также для достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных проектов для социально-экономического развития РФ, на строительство автомобильной дороги обход г. Майкопа (2-я и 3-я очереди) выделено 600 миллионов рублей в 2021 году и 1,6 миллиарда в 2022-м.

Решения были приняты после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от республики Адыгея Владислава Резника ("Единая Россия").

- Развитие сети дорог в регионах, создание современной качественной дорожной инфраструктуры - задачи, поставленные Президентом РФ в послании Федеральному собранию и в Указе о национальных целях развития РФ до 2030 года. В Адыгее успешно выполняется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Выделение дополнительной поддержки из федерального бюджета поможет Республике Адыгея обеспечить выполнение планов реконструкции и строительства дорог, - отметил депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник.

Ранее, в конце декабря 2020 года, также при содействии Владислава Резника Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с правительством утвердила распределение средств межбюджетных трансфертов в федеральном бюджете на указанные два дорожных объекта на 2021-2023 годы. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском районе было утверждено на 2021 год 200 миллионов рублей, на 2022-й - 400 миллионов, на 2023-й - 200 миллионов. В рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы" на строительство автомобильной дороги в обход Майкопа было утверждено 1,4 миллиарда рублей на 2023 год.

Теперь Адыгее выделены дополнительные средства на строительство этих масштабных объектов.

Вопросы продолжения строительства автодороги в обход г. Майкопа, ремонта автодороги Адыгейск - Бжедугхабль, а также возведения дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе Краснодар - Верхнебаканский, являющейся кратчайшим путем к Черноморскому побережью и Крыму, обсуждались также и на встрече Мурата Кумпилова с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным в январе текущего года. Вице-премьер поддержал инициативы главы республики, направленные на реализацию данных дорожных проектов.

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