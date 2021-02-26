Аксенов ответил на слова Зеленского о "вырванном сердце Украины"

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего полуостров с "вырванным сердцем" незалежной.

- Бессовестная демагогия: от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может, - иронически заметил Аксенов на своей странице "ВКонтакте". - Пусть Бандере помолится - может, полегчает.

В то же время руководитель Крыма назвал политических хирургов, которые мастерски провели операцию "удаления" сердца Украины в 2014 году.

- На самом деле "сердце Украины", если использовать терминологию Зеленского, вырвали организаторы и исполнители госпереворота в Киеве, - уверен Аксенов. - Они и превратили это государство в страну-зомби, в живой труп, что подчиняется командам злых политических колдунов с запада. И Зеленский принимает самое непосредственное участие в этом черном ритуале. Крым никто не вырывал, он ушел домой, потому что не хотел жить рядом с живыми мертвецами. Ушел в Россию - страну, с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан.

Ранее Зеленский поручил кабмину страны инициировать так называемую "крымскую платформу" - то есть привлечь усилия стран-союзников для "возвращения" полуострова в состав Украины.