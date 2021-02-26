Чемпионат России возобновился победой "Ротора" над "Тамбовом"

После зимнего перерыва возобновились матчи чемпионата России по футболу. Первую встречу в рамках 20-го тура в Саранске провели "Тамбов" и "Ротор".

Первый тайм прошел при равенстве сил, но в концовке хозяева открыли счет. На подачу с левого фланга вышел Артем Архипов и переправил головой мяч в сетку ворот.

После перерыва волгоградцы постарались поднять темп. Но помогли им отыграться тамбовчане. После прострела Николая Кипиани мяч в свои же ворота вколотил Зураб Гигашвили.

Дальше "Ротор" забивал уже самостоятельно. Кипиани отдал точный пас на Андреса Понсе, и тот вывел гостей вперед. А окончательный счет 3:1 установил сам Кипиани, после отскока мяча от штанги протолкнувший его все же мимо вратаря.

"Тамбов" остается на последнем месте в турнирной таблице. "Ротор" по-прежнему занимает 13-е место - у команды теперь 17 очков.