Эксперты назвали, в каких городах выгоднее покупать жилье

Рейтинг городов, наиболее подходящих для инвестирования в недвижимость, составила компания Realist.

Эксперты спрогнозировали, как изменятся цены на жилье в перспективе десяти лет в нескольких десятках российских городов. И с учетом этого сделали вывод, что лучше всего вкладываться в недвижимость в Сочи. На втором месте, по мнению аналитиков - Краснодар. Далее следуют Красноярск, Москва и Санкт-Петербург. В десятку вошли также Казань, Тула, Нижний Новгород, Хабаровск и Тюмень.

Новое жилье в Сочи, Нижнем Новгороде и Туле стремительно дорожает, при этом рост цен на вторичное жилье в этих городах - пока лишь 10-16%. Это хорошо с точки зрения инвестиций и означает, что на вторичном рынке еще есть место для роста - а ведь именно там будет позже выставлено на продажу приобретенное новое жилье.

Бурным ростом цен также выделяется Калининград, отмечают эксперты (на вторичном рынке они увеличились за год на 25,3%, на первичном - на 38%). Это показывает, что есть интерес к региону, но и вызывает опасения: в будущем темпы роста цен здесь, скорее всего, замедлятся. Поэтому по инвестиционной привлекательности он занял лишь десятое место.

В Краснодаре, Казани, Хабаровске и Красноярске цены также растут, однако рынок жилья не перегрет, а значит, есть место для роста доходности, считают эксперты. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость недвижимости растет средними темпами, а для инвесторов более привлекательными стали окраины городов. Поскольку ряд компаний оставит часть сотрудников на удаленной работе, плюсы периферийных районов (развитая инфраструктура, экология, более высокое качество жилья) приобретают все большее значение. Такие же тенденции отмечаются и в Сочи, Казани, Красноярске.

В целом, по оценке экспертов, наиболее перспективны для инвесторов южные регионы: люди все меньше привязаны к месту работы или учебы, а для проживания наиболее привлекательны именно города с теплым климатом.

Несмотря на то, что рынок уже достаточно разогрет, у инвесторов еще есть время "зайти" в популярные города, считают в компании.