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26.02.2021 17:16
Рубрика: Общество

Глава Адыгеи призвал всех жителей республики носить маски

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о сокращении числа койко-мест для больных коронавирусом и возвращении работы ряда отделений больниц, задействованных в борьбе с COVID-19, к прежнему режиму обычного функционирования.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Это случилось после того, как в республике резко упала суточная заболеваемость коронавирусом.

Фото: Пресс-служба главы РА
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"Но это не означает, что отменяются все прежние ограничения. В Адыгее, как и в целом по стране, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование", - отметил руководитель региона.

Кумпилов также добавил: для того, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни, важно прислушаться к мнению медиков и при отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию.

"Необходимо избежать новых угроз - именно вакцинация, по мнению специалистов, поможет удержать эпидситуацию на контроле и не допустить новых всплесков заболеваемости", - подчеркнул глава республики.

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