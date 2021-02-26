Глава Адыгеи призвал всех жителей республики носить маски

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о сокращении числа койко-мест для больных коронавирусом и возвращении работы ряда отделений больниц, задействованных в борьбе с COVID-19, к прежнему режиму обычного функционирования.

Это случилось после того, как в республике резко упала суточная заболеваемость коронавирусом.

"Но это не означает, что отменяются все прежние ограничения. В Адыгее, как и в целом по стране, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование", - отметил руководитель региона.

Кумпилов также добавил: для того, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни, важно прислушаться к мнению медиков и при отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию.

"Необходимо избежать новых угроз - именно вакцинация, по мнению специалистов, поможет удержать эпидситуацию на контроле и не допустить новых всплесков заболеваемости", - подчеркнул глава республики.