Глава Адыгеи встретился с председателем Контрольно-счетной палаты РА

Новости

В Таганроге продлили арест подозреваемому в краже из "самолета судного дня" 12:53
Таможня должна перечислить в бюджет в 2021 году почти 5 трлн рублей 12:46
Алиев назвал события в Армении внутренним делом страны 12:40
Выросло число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде 12:31
Уехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву 12:21
В Минздраве назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 12:16
Группа банкиров заработала на "отмывании" доходов миллиард рублей 12:13
Нил Бломкамп начал работу над продолжением "Района №9" 11:57
В Москве открылась "горячая линия" по поддержке промпредприятий 11:53
Музыкант "Машины времени" госпитализирован после жестокого избиения 11:51
В Испании задержан доктор, лечивший фристайлистку Комиссарову 11:47
В Перми мать оставила новорожденного в подъезде под лестницей 11:46
В социальной сети Twitter введут платную подписку 11:45
Глубоководный беспилотник "Аврора" разработали в России 11:34
В Красноярске адвоката задержали за мошенничество на миллион рублей 11:32
Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала года 11:31
Двойняшки, рожденные с разницей в 46 дней, попали в Книгу рекордов России 11:25
Силовики разыскивали в монастыре на Урале подозреваемого в убийстве 11:13
В МИД назвали недопустимым нарушением международного права удар США по Сирии 11:12
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде 11:10
Челябинского полицейского задержали за побег с места ДТП 11:09
Глава СВР Сергей Нарышкин привился "Спутником V" 11:08
В Москве с ножом напали на таксиста 10:58
В Петербурге появится профсоюз музейных котов 10:57
Завершились испытания РЛС "Валдай" для поиска молчащих дронов 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 12:00
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи встретился с председателем Контрольно-счетной палаты РА

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем Контрольно-счетной палаты РА (КСП РА) Павлом Стаценко, который рассказал о деятельности ведомства за прошлый год.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Во встрече приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, и. о. премьер-министра РА Вячеслав Сапиев и первый заместитель министра финансов республики Екатерина Косиненко.

Мурат Кумпилов отметил, что Контрольно-счетная палата РА вносит серьезный вклад в укрепление финансовой дисциплины, и от ее деятельности зависит результативность выполнения стоящих перед регионом задач.

Фото: Пресс-служба главы РА
Адыгея удостоена диплома Правительства РФ за реализацию нацпроекта

"Адыгея участвует в реализации нацпроектов, госпрограмм и Индивидуальной программы социально-экономического развития. Нам важно повысить эффективность работы, исключить все факторы, мешающие достижению высоких результатов", - подчеркнул глава региона.

По информации Павла Стаценко, в 2020 году план работы КСП РА был сформирован с учетом предложений главы Адыгеи, Счетной палаты РФ, прокуратуры РА и аппарата полпреда президента в ЮФО.

За отчетный период Палатой проведено семь контрольных мероприятий, три из которых переходящие и завершатся в первом полугодии 2021 года. Проверено использование средств на сумму 2,3 миллиарда рублей и имущества балансовой стоимостью 1,3 миллиарда.

По итогам проведенных мероприятий составлены 64 акта, 21 представление и одно предписание. Возмещенные средства поступили в доход республиканского бюджета. Кроме того, за прошлый год Палатой подготовлено 26 заключений на проекты нормативно-правовых актов РА и проведено девять экспертно-аналитических мероприятий.

Отмечено, что, согласно составленному Минфином РФ рейтингу субъектов РФ за 2020 год в разделе "Финансовый контроль", Адыгее в числе 10 субъектов страны присвоен максимальный балл по результатам оценки открытости бюджетных данных, размещенных на сайте КСП РА.

Подводя итоги встречи, Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководству ведомства важно продолжить системную работу по контролю за эффективным освоением бюджетных средств.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Попова: Россия лучше других стран проходит пандемию
Росприроднадзор потребовал от "Норникеля" 12,5 млн за слив сточных вод
За сутки в России подтверждено 11086 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов
Немецкий политолог назвал ошибку Киева из-за "Северного потока-2"
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"