На Кубани летчик пытался незаконно перевезти пассажира за 200 тысяч рублей

В Краснодарском крае завели уголовное дело за попытку в обход законодательство выполнить авиарейс с аэродрома "Азимут" в станице Новотитаровской на аэродром в поселке Пешково Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, такую услугу хотели оказать некие коммерческие организации, занимающиеся авиаперевозками. За перелет на 200 километров бизнесмены просили 200 тысяч рубелей.

- Следствием установлено, что работники трех коммерческих организаций, специализирующихся на авиаперевозках, разместили в интернете объявление об оказании услуг по перевозке пассажиров на воздушном судне. 24 декабря 2020 года мужчина, увидев вышеназванное объявление, решил воспользоваться предлагаемой услугой стоимостью 200 тысяч рублей по маршруту аэродром "Азимут" Краснодарского края - аэродром в п. Пешково Ростовской области и по достигнутой договоренности осуществил перевод денежных средств в размере 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за перевозку, - говорится в сообщении ведомства.

Спустя два дня на аэродроме "Азимут" приземлился самолет ТР-301 (это модель самолета, очень близкая по конструкции к популярнейшему "кукурузнику" Ан-2, но выпускавшаяся уже после того, как его сняли с конвейера). За штурвалом самолета сидел командир воздушного судна, однако, как установило следствие, он сам провозгласил себя капитаном, потому что допуска к выполнению полетов в этом качестве не имел. На борту не было судовых документов, приспособленных для перевозки пассажиров кресел с ремнями безопасности и других обязательных атрибутов легального полета.

- После передачи оставшейся части денежных средств в размере 100 тысяч рублей, незаконные действия по оказанию услуги, не отвечающей требованиям безопасности, были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - отметили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас следователи собирают доказательства и пытаются установить причастных к совершению преступления. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ.