Летний сезон в Сочи планируется открыть в начале мая

В последнюю неделю зимы, сопряженную с длинными выходными в честь Дня защитника Отечества, в Сочи наблюдалась высокая загрузка отелей и малых средств размещения. В горном кластере она составила более 95 процентов. Всего же одномоментно в гостиницах города-курорта количество туристов составило более 78 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам заместителя главы Сочи Владимира Пушкарева, на предстоящую неделю, как и в целом в марте, отмечается повышенный интерес туристов к отдыху в Красной Поляне.

- С начала весны в горном кластере планируется проведение ряда спортивных первенств по бобслею, прыжкам с трамплина, горным лыжам и другим видам спорта, - отметил он. - Также поэтапно возвращается концертная деятельность. Начало летнего сезона судя по бронированиям мы ожидаем в начале мая. Пик нагрузок по турпотоку прогнозируется уже с июня.

Напомним, что в Сочи продолжает действовать режим повышенной готовности.

В целом, зимний сезон на курорте проходит в штатном режиме.