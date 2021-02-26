Летний сезон в Сочи планируется открыть в начале мая

Новости

В лаборатории на Земле воссоздали атмосферу Титана 17:27
Фильм "Иван" c Цыгановым и Ходченковой выйдет в этом году 17:21
В Петербурге свидетельства о рождении детей начали выдавать в роддомах 17:21
Министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест 17:19
Памфилова привилась от коронавируса вакциной "Вектора" 16:54
В Великобритании нашли уникальный 3000-летний наконечник копья 16:52
В Москве ребенка ударило током в луже 16:47
В Болгарии призвали к закупке "Спутника V" 16:41
Путин обсудил с Курцем возможные поставки "Спутник V" 16:36
Двух бывших следователей ФСБ приговорили к длительным срокам 16:34
Установлен примерный возраст загадочных гигантских кувшинов в Лаосе 16:30
Хозяин разрушенного взрывом нижегородского кафе заявил об отсутствии газа 16:29
До конца месяца в столице продержится "желтый" уровень погодной опасности 16:06
В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах 15:48
В ОНФ предложили разработать стандартные проекты ФАПов 15:47
Симонян переизбран на пост первого вице-президента РФС 15:46
Перенесшего COVID Юрия Соломина выписали из больницы 15:42
Матвиенко обсудила события в Ереване со спикером парламента Армении 15:07
Умер актер из "Аббатства Даунтон" и "Короны" Рональд Пикап 15:06
На Дону главу района подозревают в получении взятки на 2,7 млн рублей 15:02
Директор ФСИН подтвердил, что Алексея Навального отправили в колонию 15:00
В Ярославле семилетняя девочка выжила после падения с седьмого этажа 14:51
"Победа" начнет полеты из Шереметьево после майских праздников 14:49
Путин обсудил ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования 14:48
СМИ: Карьера Тайгера Вудса находится под вопросом 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 16:52
Рубрика: Экономика

Летний сезон в Сочи планируется открыть в начале мая

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В последнюю неделю зимы, сопряженную с длинными выходными в честь Дня защитника Отечества, в Сочи наблюдалась высокая загрузка отелей и малых средств размещения. В горном кластере она составила более 95 процентов. Всего же одномоментно в гостиницах города-курорта количество туристов составило более 78 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Ростуризм расскажет в соцсетях об интересных местах для поездок

По словам заместителя главы Сочи Владимира Пушкарева, на предстоящую неделю, как и в целом в марте, отмечается повышенный интерес туристов к отдыху в Красной Поляне.

- С начала весны в горном кластере планируется проведение ряда спортивных первенств по бобслею, прыжкам с трамплина, горным лыжам и другим видам спорта, - отметил он. - Также поэтапно возвращается концертная деятельность. Начало летнего сезона судя по бронированиям мы ожидаем в начале мая. Пик нагрузок по турпотоку прогнозируется уже с июня.

Напомним, что в Сочи продолжает действовать режим повышенной готовности.

В целом, зимний сезон на курорте проходит в штатном режиме.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин обсудил с Курцем возможные поставки "Спутник V"
В Госдуме уточнили наказание за оскорбление ветеранов
Песков прокомментировал видео с дипломатами на дрезине
Минприроды опровергло сообщения о росте тарифов на вывоз отходов
МЧС: Под завалами пристроя в Нижнем Новгороде больше не осталось людей
Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян
Появились новые угрозы при покупке квартир