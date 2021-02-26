Между Сочи и Грозным запустят туристический поезд

Железнодорожный туризм соединит Чеченскую Республику с Москвой, Дербентом и Сочи. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей министерства ЧР по туризму с делегацией Российских железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра Чеченской Республики по туризму Муслима Байтазиева, поезд с интересным железнодорожным маршрутом появится в марте.

- Появление новых железнодорожных путей, например таких, как Грозный - Казань, тот же маршрут по Северному Кавказу, создается для того, чтобы туристы, пребывающие в Сочи, имели возможность посетить весь Северный Кавказ, включая Грозный, - отметил он. - Уже в марте из Москвы выезжает поезд с очень интересным железнодорожным маршрутом, который будет соединять Москву - Грозный - Дербент и через Астрахань возвращающийся снова в Москву. Самое интересное, что этот турпродукт распродан уже за несколько месяцев вперед.

Тур будет предполагать экскурсии по основным туристическим объектам Чечни.

- Что касается пассажиропотока, могу сказать, что пандемия, конечно, нанесла значительный урон: если по Чеченской Республике в 2020 году было перевезено порядка 69 тысяч пассажиров, то если взять 2019 год, это число составляло 162 тысяч, получается, показатели упали в разы, - заключила начальник региональной службы Северо-Кавказской железной дороги Ольга Поспелова.