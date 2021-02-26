На Дону главу района подозревают в получении взятки на 2,7 млн рублей

В Ростовской области главу Куйбышевского района подозревают в незаконном получении 2,7 миллиона рублей.

По версии следствия, с 2019 года чиновница требовала вознаграждение от представителя коммерческой организации, выигравшей конкурс на выполнение строительных работ для муниципальных нужд.

"После получения денежных средств глава района задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сообщили в СКР региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ - "Получении взятки в особо крупном размере".