На Кубани режим повышенной готовности продлили до 14 марта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности на территории Кубани до середины марта.

Жители и гости Краснодарского края по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и других общественных местах скопления людей. Также требуется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.

Кроме того, сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении, а число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, а также людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Всего на Кубани подтверждено 38 117 случаев заражения коронавирусом.