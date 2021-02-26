На последней сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты рассмотрели в первом чтении важнейшие поправки в устав региона, связанные с обновлением Конституции РФ. Часть из них касается здравоохранения. В них, среди прочего, идет речь об обеспечении доступности медицинской помощи и создании условий для ведения здорового образа жизни.

ФАП как центр жизни

За официальными формулировками на самом деле скрываются значительные обязательства, которые берет на себя власть в регионе.

- Четыре изменения в устав касаются здравоохранения. Никогда до этого не было конституционного обязательства обеспечивать доступность гражданам первичной медицинской помощи, - поясняет вице-спикер, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения ЗСК Николай Петропавловский. - Доступность лечебных учреждений предполагает, что к больнице, офису врача общей практики (ВОП), фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) у гражданина должна быть возможность дойти пешком (это означает наличие тротуара, освещения), доехать на общественном транспорте (то есть рядом необходима остановка) или на автомобиле, имея возможность оставить его на парковке. В селах с этим проще, а вот в Краснодаре есть проблемы. Муниципалитет же теперь будет обязан при планировании градостроительной деятельности учитывать конституционные принципы доступности медпомощи.

В последнее время кубанское здравоохранение существенно модернизируется. Более двух лет назад все муниципальные лечебные учреждения, включая ФАПы и офисы врачей общей практики, перевели на краевой уровень. При этом Заксобрание сохранило полномочия по проектированию, строительству и сдаче в эксплуатацию ФАПов или ВОПов за муниципалитетами, однако все финансирование таких работ осуществляется из краевого бюджета.

Также из региональной казны выделяются средства на оснащение этих объектов оборудованием и мебелью, установку систем видеонаблюдения. Местным же властям нужно подготовить подходящий земельный участок, подвести к нему коммуникации, обустроить подъездные пути.

- Так появился долгожданный ФАП в хуторе Казаче-Малеваный, где живет 700 человек. Жители пришли на открытие нового ФАПа как на праздник, - рассказывает вице-спикер. - Для них он стал едва ли не центром общественной жизни. Это современное здание с новым медицинским оборудованием, парковкой, удобными скамейками, освещением.

Кстати, со строительством медучреждений первичного звена связана еще одна инициатива комитета, которую кубанские депутаты несколько лет продвигали на федеральном уровне. Речь идет о создании типовых проектов для ФАПа и офиса врача общей практики. Зачастую каждый такой объект приходится строить с нуля, разрабатывая всякий раз новую проектно-сметную документацию, которая стоит немалых денег - около 10 процентов стоимости здания. Хотя отличаются они, по сути, лишь видом фундамента, который определяется уровнем грунтовых вод и промерзания земли. Условно, пять типовых проектов будут способствовать экономии бюджетных средств, которые можно потратить, например, на оборудование для учреждений здравоохранения.

- Наш комитет обращался в федеральный центр с этим вопросом, - сообщил Николай Петропавловский. - Нас услышали, и в текущем году, я надеюсь, будет принято и оформлено на федеральном уровне решение об использовании проектов многократного применения.

Выделены средства на приобретение жилья для медицинских работников в разных муниципалитетах

А в конце января 2021 года кубанские парламентарии согласовали изменения в краевую государственную программу "Развитие здравоохранения". В нее внесена новая подпрограмма "Модернизация первичного звена здравоохранения", которую в нынешнем году профинансируют почти на 3,7 миллиарда рублей. Деньги пойдут на строительство семи ФАПов, капитальный ремонт 17 объектов здравоохранения, закупку почти 300 автомобилей для организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

- Мы благодарны федеральному центру за оказанную помощь, которая позволит увеличить финансирование отдельных направлений программы "Развитие здравоохранения". Это очень важно для всех жителей края. Дополнительные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, совершенствование первичного звена здравоохранения, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Кадровый просвет

На Кубани, конечно, тоже есть проблема нехватки врачей и лечебных учреждений. Причин много, но и от ее решения зависит доступность медицинской помощи.

Краснодарский край отличается большой миграционной привлекательностью. Официально на Кубани живет чуть более пяти миллионов человек - согласно последней переписи населения, проводившейся 10 лет назад. А на самом деле на полтора миллиона больше. Социальная инфраструктура Краснодара, Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска не справляется с притоком людей из других регионов.

- Мы очень рассчитываем на новую перепись, которая должна пройти в сентябре нынешнего года. Надеемся, она официально подтвердит то, что на Кубани объективно живет гораздо больше людей. От этого зависит софинансирование многих краевых программ и проектов, реализация которых значительно улучшит ситуацию в социальной сфере региона, и прежде всего в здравоохранении, - продолжает вице-спикер. - Например, новое здание детской краевой больницы строится при софинансировании из федерального бюджета. Это будет ультрасовременный объект, который станет огромным прорывом в нашем детском здравоохранении. На условиях софинансирования продолжается реконструкция нашего флагмана - первой краевой клинической больницы. К ее уровню тянутся городские и районные медучреждения, врачи которых здесь практикуются и проводят консультации с помощью телемедицины.

В прошлом году депутаты Заксобрания в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" одобрили предложение губернатора, и впервые были выделены средства на приобретение жилья для медицинских работников в разных муниципалитетах, чтобы привлечь их сюда на работу. Ведь жилье для медиков имеет не меньшее, а порой и большее значение, чем зарплата. В 2020-м было приобретено 72 объекта недвижимости. Эту практику планируется продолжить в 2021-2023 годах. Депутаты ЗСК уже согласовали предложение краевых властей о ежегодном выделении из бюджета региона 200 миллионов рублей на покупку жилья для медицинских работников.

Еще одна причина дефицита кадров в государственных больницах - большая плотность немедицинских учреждений, которым требуются врачи (санатории, базы отдыха, детские лагеря), и растущая сеть частных клиник. Они забирают опытных специалистов из государственной системы здравоохранения. В крае помимо профильного госуниверситета функционирует 10 медицинских колледжей с филиалами, которые ежегодно выпускают более двух тысяч человек, но и этого при растущей потребности не хватает.

- Мы улучшаем инфраструктуру колледжей, продолжаем создавать филиалы в разных муниципалитетах. Например, в Тимашевске в прошлом году открылось новое учебное заведение - филиал Кущевского медицинского колледжа. Обсуждаем с нашим медицинским университетом увеличение набора. Усовершенствовали договор по целевому обучению, чтобы получивший образование по направлению выпускник обязательно вернулся в свой родной город или станицу на работу, - добавил вице-спикер ЗСК.

ЗОЖ по уставу

Еще одна важнейшая поправка в устав края - это требование к властям создавать условия для ведения здорового образа жизни, то есть создавать зеленые зоны, велодорожки, спортивные площадки. В обновленном документе будет также прописано такое понятие, как формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

- Сейчас у нас по факту не здравоохранение, а здравовосстановление, - посетовал Николай Петропавловский. - От уровня территориальной медицины средняя продолжительность жизни зависит только на 15 процентов, а от здорового образа жизни - вдвое больше. Но у некоторых наших граждан очень безответственное отношение к своему здоровью.

Кстати, ЗСК уже реализовало в Краснодаре интересный проект в этой сфере.

- У нас в последнее время появилось много любителей так называемой северной или скандинавской ходьбы. Это очень хороший способ оздоровления, но только при правильном его использовании, - поясняет вице-спикер ЗСК. - Когда он стал входить в моду, многие действовали неверно. У скандинавской ходьбы множество особенностей, которые надо соблюдать. В нашем медуниверситете есть сертифицированные на российском уровне специалисты в этом деле. Мы попросили их научить пожилых людей правильно ходить. Собрали руководителей краснодарских ТОСов (территориальных общественных самоуправлений) и других активистов в парке Краснодара - всего около 200 человек. Сначала инструкторы дали теоретические пояснения, а потом прошли вместе с пенсионерами несколько километровых кругов. Оказалось, что запрос у старшего поколения на такие мероприятия огромный. И уже через пару недель участники почувствовали эффект, можно сказать, задышали полной грудью. В том числе и в таких акциях заключается выполнение требований обновленной Конституции РФ.

Кстати

На февральской сессии ЗСК рассмотрело дополнительное выделение из бюджета края 500 миллионов рублей на обеспечение жителей региона лекарственными препаратами. В итоге в 2021 году на эти цели потратят почти 4,9 миллиарда рублей.