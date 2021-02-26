На Кубани замначальника "Главрыбвод" будут судить за взятки

На Кубани завершено расследование по уголовному делу в отношении 57-летнего заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере за подписание актов выполненных работ по государственным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба СК по Кубани.

По версии следствия, 13 сентября 2018 года он потребовал от гендиректора организации, осуществлявшей предусмотренные условиями госконтракта работы по расчистке Васильчикова Ерика, передать ему откат в размере 10 процентов от установленной цены контракта (69,29 миллиона рублей) за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Опасаясь создания должностным лицом искусственных препятствий, руководитель юридического лица с 16 ноября 2018 года по 8 февраля 2019 года лично передал руководителю учреждения семь миллионов рублей.

27 августа 2019 года Азово-Черноморский филиал "Главрыбвод" и гендиректор той же организации заключили госконтракт на выполнение работ по расчистке Соловьевского гирла, соединяющего Куликово-Курчанскую систему лиманов с морем. С 1 по 30 сентября 2019 года руководитель учреждения сообщил гендиректору о необходимости передать ему взятку в 20 процентов от установленной цены контракта (13,66 миллиона рублей) и 7 февраля 2020 года обратился с заявлением о противоправной деятельности руководителя учреждения в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, 2 марта 2020 года после получения от гендиректора, действующего под контролем оперативных сотрудников, два миллиона рублей преступная деятельность должностного лица была пресечена. Расследование проводило СК по Кубани.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемый находится под домашним арестом. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет.