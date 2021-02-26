Новый сорт ялтинского лука начали выращивать в Волгоградской области

Ученые НИИ сельского хозяйства Крыма совместно с коллегами из Волгограда проводят испытания сорта лука "Ялтинский плюс" в климатических условиях Волгоградской области. Специалисты намерены проверить, как отразится вкусовые качества лука сортотипа "Ялтинский" изменятся в более северных широтах. Об этом "РГ" рассказали в НИИ сельского хозяйства Крыма.

- В производственных условиях Крыма и Волгоградской области проходит внедрение новый сорт салатного лука "Ялтинский плюс" с улучшенным химическим составом, в том числе с повышенным содержанием антиоксидантов, - сообщил директор института Владимир Паштецкий.

Совместными с волгоградскими коллегами исследованиями занимаются ученые отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур крымского НИИ.

- Испытания начались в прошлом году, - рассказал доктор сельскохозяйственных наук Виктор Немтинов. - Это испытание нашего сорта в условиях Волгоградской области - как он покажет себя. Пока о результатах говорить рано.

По словам ученого, еще в 1970-е годы проводились исследования изменений качественных характеристик ялтинского лука, выращенного в геохимических условиях различных климатических зон. При этом учитывалось солнечное освещение, почвы, климат и другие факторы. С продвижением этого сорта на север острота ялтинского лука увеличивалась, а луковицы становились менее плоскими.

- Лук выращивался в Симферопольском и Джанкойском районах, - рассказал Виктор Немтинов. - Его высаживали даже в Ленинградской области. И в Джанкойском районе лук был уже острее, чем выращенный вблизи Симферополя.

Однако с тех пор появились новые, улучшенные сорта ялтинского лука, а испытания никто не повторял. Совместная работа крымских и волгоградских ученых должна восполнить этот пробел. К тому же за это время изменилась сама методика определения остроты лука.

- У нас есть образцы луков крымской селекции, относящиеся к группе сладких луков, и они менее остры, чем луки нашей же селекции других образцов. Они перспективные и возможно в скором времени мы будем обновлять сортность. "Ялтинский плюс" у нас считается стандартом, - рассказал ученый. - Раньше остроту лука определяли по наличию в нем эфирного масла - оно испаряется и воздействует на глаза. От этого мы плачем, когда режем лук. Возможно, острота зависит от количества сернистых соединений, находящихся в луке. Сейчас же основой методики определения остроты лука является наличие в нем пировиноградной кислоты. Это западная методика, и мы ее тоже начинаем использовать.

При создании сорта ученые ставили цель превзойти характеристики другого сорта сладкого салатного лука - "Ялтинский рубин". Исходный материал для него собирали из различных зон Крымского полуострова. Затем проводили гибридизацию и отбирали гибридное потомство. Растения анализировали с привлечением разных методов, в том числе большое внимание уделяли биохимическому анализу, так как именно вкусовые качества важны для сорта лука салатного направления.

В сорте "Ялтинский плюс" отмечены лучшие показатели по сахарам и витамину С, а снижение содержания эфирного масла улучшило его вкусовые качества и потребительские свойства. Исследования подтвердили наличие в сорте антиоксидантов: селена - 68 мкг/кг и антоцианов - 1,66 мг/100 г, что в 1,5 и 2,3 раза превышает стандарт. Отмечено также на уровне стандарта содержание кверцетина и других полифенолов. Сорт отличается высокой агрономической стабильностью - 90 процентов, товарностью продукции - 88 процентов при урожайности 49 тонн с гектара.

Интересно, что за последние десятилетия ялтинский лук стал едва ли ни главным гастрономическим символом Крыма. Его производство ежегодно растет, а география выращивания расширяется - она давно вышла за пределы южного берега полуострова, давшего название самому сорту. Но изменяется ли качество продукта по мере отдаления от Ялты - до начала совместной работы крымских и волгоградских ученых никто не проверял около полувека.