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26.02.2021 18:23
Рубрика: Власть

Сенатор: Крым всегда был забытым чужеродным органом для Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В составе Украины Крым всегда был забытым чужеродным органом и аппендиксом, и именно это стало главной причиной голосования подавляющего числа крымчан на референдуме 2014 года за возвращение Крыма и Севастополя в состав РФ. Так член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего полуостров с "вырванным сердцем".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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- Сегодняшние заявления Зеленского свидетельствуют как минимум о том, что человек совершенно не понимает и не знает настроения крымчан, - заявил в комментарии "РГ" член совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. - "Дорогие крымчане, мы вас ждем..." - да крымчане все годы нахождения в составе Украины мечтали о возвращении в Россию и всегда знали, что именно Россия ждет крымчан. Что же касается заявления о том, что "Крым - это вырванное сердце Украины", то жители полуострова хорошо знают, что в организме Украины Крым всегда был аппендиксом. Чужеродным органом, который пересадили Украине и который она все годы нахождения полуострова в своем составе отторгала, разрушала и растаскивала.

Цеков считает, что Зеленский не способен реально оценить сегодняшнюю реальную ситуацию с Крымом и оттого затевает новый проект "возвращения".

- Не может он понять, что Крым никогда не вернется в состав Украины, - отметил Цеков. - Не может понять, что Крым все годы нахождения в составе независимой Украины стремился в Россию, и наше воссоединение было добровольным и долгожданным событием. Также Зеленский никак не поймет, что для Украины самый лучший вариант - иметь хорошие, добрососедские, братские отношения с Россией, как это было веками. Ведь будучи частью Российской империи, Украина успешно развивалась, а сегодня она находится в упадке и очень тяжелом положении.

Собираемая Зеленским "крымская платформа", по мнению Цекова, является пустым ритуальным действом и способна лишь собрать русофобов и русоненавистников.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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- Но никак эта платформа не повлияет на статус Крыма, - уверен Цеков. - А вот заявление Зеленского про "вырванное сердце" заставляет меня усомниться в его уме. А не проверить ли ему голову?

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова Зеленского бессовестной демагогией. Он посоветовал "экс-клоуну" помолиться Бандере, а виновных в потере сердца поискать среди организаторов госпереворота в 2014 году и "злых политических колдунов с запада".

Ранее Зеленский поручил кабмину страны провести в Киеве первое заседание так называемой "крымской платформы" - международного саммита с участием стран-союзниц Украины для поисков путей "деоккупации полуострова и защиты прав крымчан". Крым Зеленский назвал "солнечным, добрым, и светлым сердцем Украины, которое вырвали семь лет назад".

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