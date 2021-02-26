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26.02.2021 16:42
Рубрика: Общество

В Адыгее медики с помощью нового оборудования проводят сложные операции

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Благодаря новому оборудованию, закупленному в рамках национального проекта "Здравоохранение", в республике проводятся сложные операции.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Врачи Адыгейской республиканской клинической больницы провели сложную операцию пациентке, доставленной в тяжелом состоянии. В короткие сроки был выставлен диагноз и определена правильная тактика лечения.

Фото: Пресс-служба главы РА
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У пациентки было выявлено объемное образование правой гемисферы мозжечка больших размеров, которое сдавливало четвертый желудочек, что привело к развитию окклюзионной гидроцефалии. Заведующий нейрохирургическим отделением Марат Хатхе и врач Айдамир Пшидаток сразу провели оперативное лечение.

Во время операции по удалению объемного образования хирурги использовали новое оборудование - операционный микроскоп и навигационную стереотаксическую систему, совместимую с микроскопом (они также поступили в клинику в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение").

В 2021 году в Республике Адыгея на реализацию регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" выделено 58,8 миллиона рублей.

На эти средства планируется приобрести 123 единицы медицинского оборудования для Регионального сосудистого центра, расположенного на базе Адыгейской республиканской клинической больницы, Первичного сосудистого отделения, действующего на базе Майкопской городской клинической больницы, и Адыгейской межрайонной больницы им. К. М. Батмена.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

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