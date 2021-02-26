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26.02.2021 16:43
Рубрика: Власть

В Адыгее обсудили подготовку к празднованию 100-летия образования республики

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 100-летию празднования образования Республики Адыгея.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

В ходе заседания обсуждался вопрос реализации плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением торжества, которое состоится в нынешнем году. С информацией по этому вопросу выступил министр культуры Республики Адыгея Юрий Аутлев.

Фото: Пресс-служба главы РА
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Руководитель ведомства рассказал о проведенной работе, отметив, что еще в 2018 году оргкомитет утвердил План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования РА. Председателем организационного комитета является заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а заместителем председателя оргкомитета - глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В ходе выполнения этого плана в 2020 году было проведено 18 мероприятий (из них 15 культурно-массовых). Среди них - Международный фестиваль адыгской культуры; Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного творчества "Звездочки Адыгеи"; Межрегиональный этно-туристический пленэр-выставка "В горах Адыгеи" с участием профессиональных художников из Краснодарского края, КБР, КЧР, Ставропольского края и Ростовской области. А также Межрегиональный фестиваль-конкурс "Цуг Теучеж - народный ашуг Адыгеи", посвященный 165-летию со дня рождения поэта; Межрегиональный фестиваль академической музыки "Адыгея музыкальная"; Межрегиональный фестиваль национальной книги "Книга - путь к взаимопониманию и согласию народов"; Межрегиональный фестиваль любительских детских театральных коллективов; Межрегиональный театральный фестиваль для детей "Театральное зазеркалье"; выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Состоялись гастроли профессиональных коллективов: Государственного ансамбля песни и танца "Исламей", Камерного музыкального театра им. А. А. Ханаху в Краснодарском крае и Астраханской области. Проведены два конкурса на создание произведений национальной драматургии и музыкальных произведений, по итогам которых пройдут премьерные показы в юбилейный, 2022 год. Кроме того, проведена реэкспозиция постоянно действующей выставки в филиале музея им. Т. М. Керашева "Культура и быт адыгов в конце XIII - начале XIX века", отремонтировано два объекта культуры (здание Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Х. Тхабисимова и помещение Адыгейской республиканской школы искусств им. К. Х. Тлецерука). Завершена и разработка логотипа к 100-летию государственности Адыгеи.

Затем министр культуры перешел к обсуждению мероприятий, запланированных на 2021 год.

Всего намечено 21 мероприятие (среди которых 11 культурно-массовых), выставки и фестивали; будут отремонтированы три здания учреждений культуры. Также состоятся семь мероприятий по просветительской и издательской деятельности. В их числе намечено переиздать книги "Сокровища культуры Адыгеи" и "Золотое шитье адыгов (черкесов)"; подготовить и выпустить каталог по истории Национального музея Республики Адыгея и музейных коллекций.

В ходе встречи прошло предварительное обсуждение организации и проведения других мероприятий, в том числе создание историко-документального фильма "Становление", издание книги "Культура и быт адыгов: адыгэ хабзэ", создание анимационного фильма "Наказы отца"; подготовка фотоальбома о Республике Адыгея.

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