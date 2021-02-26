В Адыгее реализуют программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Для обеспечения лекарственными препаратами пациентов с болезнями сердца и сосудов в Республике Адыгея выделено 43 миллиона рублей.

Сердечно-сосудистые патологии занимают лидирующую позицию в структуре заболеваемости жителей региона. В 2020 году от болезней системы кровообращения в РА умерло 2967 человек. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний выступает одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение".

В рамках реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Адыгея" для повышения качества оказания медицинской помощи пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, для обеспечения лекарственными препаратами в 2021 году выделено около 43 миллионов рублей.

"Пациент, который перенес сосудистую катастрофу - острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда или аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, - после выписки из стационара сможет бесплатно получать лекарственные препараты амбулаторно в течение 12 месяцев", - пояснила начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Адыгеи Татьяна Полянская.