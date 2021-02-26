В Таганроге продлили арест подозреваемому в краже из "самолета судного дня"

Таганрогский городской суд продлил арест мужчине, которого подозревают в краже оборудования из "самолета судного дня". Обвиняемый, как сообщает ТАСС, будет находиться под стражей до 5 июня.

Напомним, что о краже ценного оборудования и 39 радиостанций из самолета Ил-80 стало известно в декабре прошлого года. Сумма ущерба превысила один миллион рублей.

К расследованию инцидента на Таганрогском авиационном научно- техническом комплексе имени Бериева было привлечено Главное управление МВД России по Ростовской области.

Командный воздушный пункт управления войсками Ил-80 был создан для высшего военного и политического руководства страны в случае ядерной войны, и получил название "самолет судного дня". В Таганрог самолет прибыл на модернизацию.